CASACOR Ribeirão Preto realiza exposição de arte em parceria com o Wyndham Garden Hotel

A mostra, que abriga obras da artista visual Carolina Koff, ficará disponível para visitação até o dia 05 de junho

A CASACOR Ribeirão Preto, que neste ano realiza sua 6ª edição - entre os dias 20 de agosto e 20 de outubro -, já deu início a atmosfera artística presente no evento oficial.



Até o dia 05 de junho, em parceria com o Wyndham Garden Hotel a CASACOR promove a exposição gratuita “Inundar os Olhos”, com curadoria de Ana Vannucchi e coordenação de Mauricio Siqueira, diretor da mostra de Ribeirão Preto.



A exposição, localizada no hall no Wyndham Garden Hotel, abriga as obras da artista visual Carolina Koff, que usa de processos experimentais e arquivos para a reescrever narrativas, tendo a fotografia como linguagem principal na sua produção, onde se apoia para a criação de imagens que tenham voz.



Desde 2016 a artista desenvolve uma série de fotografias submersas que se desenha a partir da imprevisibilidade. As fotos aquáticas almejam registrar o imprevisível, conformar o sem forma ou o que todo formato pode ter.



“A CASACOR se inspira e respira arte. Portanto, este projeto em parceria o Wyndham Garden Hotel é mais uma de nossas ações que visam manter as manifestações culturais existentes em nosso DNA, além de aproximar e ampliar o acesso a arte para todos”, comenta Maurício Siqueira, diretor da mostra.



SOBRE A CASACOR 2024



A CASACOR, uma das mais importantes vitrines do setor de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas, acontecerá entre os dias 20 de agosto e 20 de outubro com o tema “De presente, o agora”. Sua edificação abrigará 36 ambientes assinados por grandes profissionais, reunindo as principais tendências e inovações do mercado.



Assinada pelo arquiteto João Barreto e pelo engenheiro Francisco Segnini, a nova casa, construída em 1975, fica na Avenida Costábile Romano, 931, no bairro Ribeirânia.