Castelo Park Aquático estende funcionamento para férias de verão Localizado no interior de São Paulo, o Castelo Park Aquático anunciou seu calendário estendido para as férias de verão Cartão de Visita|Do R7 29/11/2024 - 15h48 (Atualizado em 29/11/2024 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

default

Localizado no interior de São Paulo, o Castelo Park Aquático anunciou seu calendário estendido para as férias de verão. O parque estará aberto todos os dias entre 1º de dezembro e 31 de janeiro, exceto no Natal (25/12). Além disso, na semana do Natal e do Ano Novo, os visitantes poderão curtir uma programação especial em comemoração ao fim de ano, com personagens e recreação. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial do parque.

Com atrações para todas as idades, sempre com muita segurança e conforto, o Castelo Park Aquático é a opção ideal para quem quer se refrescar durante o verão e aproveitar os dias de férias com a família. De brinquedos mais radicais aos infantis, os visitantes podem curtir a Praia do Arrecife, o Castelo Kids, a Piscina de Ondas e o Rio Lento, além dos toboáguas Acelerado, Decolando, Half Pipe e muito mais.

O Castelo Park Aquático fica em Cesário Lange, com fácil acesso a partir de cidades como São Paulo, Campinas e Sorocaba. Oferece acessibilidade, áreas de descanso, restaurante com pratos à la carte, pastelaria, lanchonetes, sorveterias, vestiários com chuveiros, fraldário equipado, guarda volumes e estacionamento gratuito. Visitantes com autismo têm à disposição a sala do silêncio, um espaço acolhedor onde podem relaxar ao se sentirem estressados com o excesso de estímulos.

Castelo Park Aquático

‌



Rodovia SP-143, km 3,5 – Cesário Lange/SP

Telefones: (15) 3246-1137 / 3246-3587 / 99703-5711

Mais informações em: casteloparkaquatico.com.br