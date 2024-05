Cataratas do Iguaçu é opção para aproveitar o último feriado prolongado do ano Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort oferece programação especial para os hóspedes aproveitarem os dias de folga; aumento...

Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort oferece programação especial para os hóspedes aproveitarem os dias de folga; aumento do volume das quedas d’água é atração

(Foto: Tadeu Brunelli)

Com a escassez de feriados em 2024, o negócio é estar preparado para poder curtir momentos únicos em locais especiais, e um deles é Foz do Iguaçu, no Paraná, onde estão as Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas da Natureza. Nas últimas semanas, a vazão das águas apresentou alta e proporcionou um espetáculo à parte para os visitantes. Além das belezas naturais, a região oferece uma série de opções de hospedagem, com destaque para o Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort.



Referência em lazer, gastronomia e sustentabilidade, o empreendimento da Rede Bourbon programou diversos atrativos para aproveitar o Feriado de Corpus Christi com muita diversão, animação, mas também momentos relaxantes para renovar as energias.



Quem tem presença garantida no resort durante o feriadão são os personagens da Turma da Mônica, que participarão de sessões de fotos, apresentações, interações animadas e até uma batalha de dança com a criançada. Um dos novos atrativos da unidade da Bourbon é o espaço da Turma da Mônica, que fica na região das piscinas e possui paredes de vidro, permitindo uma visualização total para os pais próximos do espaço. Abraçado pela natureza da região, o local conta com brinquedos que remetem a mensagens de conscientização ambiental, como o arvorismo indoor, a produção de energia através das pedaladas em um simulador, entre outros.



Único eco resort de Foz do Iguaçu, o Bourbon Cataratas do Iguaçu está em meio a uma reserva de mata nativa, e consegue conectar a natureza exuberante da região a uma estrutura completa de lazer. Localizada a apenas 12 km das Cataratas do Iguaçu, o resort possui uma série de diferenciais, além de oferecer momentos e experiências inigualáveis, entre eles o complexo de piscinas, onde os hóspedes podem desfrutar das águas termais.

É possível ainda explorar as trilhas ecológicas, horta e pomar orgânicos, além de conhecer o Refúgio de Animais, que abriga espécies resgatadas da ilegalidade ou que não podem ser reintegradas à natureza. O resort possui ambientes para toda a família, incluindo as áreas esportivas, como campo de futebol, quadra de beach tennis, tirolesa, arco e flecha e paredão de escalada.

Na gastronomia, há opções para todos os paladares, como o Kibô Japanese Bar, com o melhor da culinária japonesa; o Restaurante Tarobá, que mescla culinária brasileira com cozinha internacional; e o Vezzoso Cucina, restaurante de gastronomia italiana com menu de autoria do renomado chef Salvatore Loi.

Veja a programação especial do Bourbon Cataratas do Iguaçu para o feriado de Corpus Christi:

- Check-in Animado

- Sessão de fotos e atividades com a Turma da Mônica, incluindo batalha de dança

- Música ao vivo

- Competição de Just Dance

- Bingo Especial Bourbon

- Degustação de Vinhos no Vezzoso Cucina (para maiores de 18 anos)

- Espetáculo de Circo

- Picnic Único, Elegante e Divertido (lanche especial, brinquedos infláveis, futebol, atividades esportivas, participação Especial da Turma da Mônica e muito mais)

- Espetáculo de Mágica

Serviço - Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort

Local: Av. das Cataratas, 2.345, Vila Yolanda, Foz do Iguaçu/PR

Reservas: através do site, ou pelos telefones (45) 3521-3900 e (11) 2119-4700

Bourbon Hospitalidade

A Bourbon Hospitalidade é uma empresa 100% brasileira atuando há mais de 60 anos no mercado hoteleiro, com marcas próprias como Bourbon Hotéis e Resorts, Rio Hotel by Bourbon e Be. A rede soma mais de 20 unidades em três países (Brasil, Paraguai e Argentina) e em mais de 20 cidades. São, aproximadamente, 5 mil acomodações que a colocam entre as dez maiores marcas hoteleiras atuantes no país.

Com a maior estrutura para congressos e convenções da hotelaria nacional, a Bourbon Hotéis e Resorts tem mais de 41 mil m² de espaços modernos e confortáveis, além de contar com mais de 2 mil colaboradores preparados para proporcionar uma estada agradável. É reconhecida por sua gastronomia premiada, ambientes elegantes, acolhedores e atendimento de excelência, garantindo o padrão Bourbon de hospedar e receber.

Há mais de 15 anos, a parceria exclusiva com a Mauricio de Sousa Produções permite tematizar com a Turma da Mônica algumas acomodações e os complexos de lazer dos resorts em Atibaia (SP) e Foz do Iguaçu (PR). Com o clube de férias Bourbon Destination Club (BDC), os membros garantem economia e benefícios exclusivos na rede Bourbon e em mais de 4.300 hotéis em cem países, com o parceiro RCI (Resort Condominium International), líder mundial em intercâmbio de férias.

Confira todas as opções de destinos Bourbon: http://www.bourbon. com.br/

