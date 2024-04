Cavaleiros do Forró continua com seu projeto romântico e lança “Não Superou” Os dois vocalistas estreiam com as harmonias clássicas da Cavaleiros do Forró, nesse novo single, já disponível em todas as plataformas...

Os dois vocalistas estreiam com as harmonias clássicas da Cavaleiros do Forró, nesse novo single, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm

Parte do projeto “Só Versões”, de forró romântico, a banda Cavaleiros do Forró lança seu mais novo single, “Não Superou” – a estreia de Ana Gouveia e Neto Araújo como parceiros de dueto. Lançada nesta sexta (16), a nova faixa da Cavaleiros é uma nova versão do sucesso internacional “93 Million Miles”, de Jason Mraz.

Ouça “Não Superou”.

“Não Superou” é a primeira vez que os vocalistas Ana Gouveia e Neto Araújo, ambos com uma longa história com a Cavaleiros do Forró, cantam juntos em uma faixa. Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, os dois artistas reafirmam a importância desse lançamento para eles, além de sua conexão enquanto colegas e amigos.

“Não poderia estar mais feliz de retornar para a Cavaleiros já lançando a música mais linda que já gravei em toda a minha vida. Tenho certeza que muitos de vocês irão se identificar com a letra dessa canção que ganhou o meu coração”, afirma Ana sobre a nova faixa.

Uma das bandas mais clássicas do gênero musical, a Cavaleiros do Forró conta com mais de 20 CDs e mais de 15 DVDs em sua carreira de 23 anos. Dentre todos estes lançamentos, “Só Versões”, seu mais novo projeto, é o mais romântico de toda a história da banda, trazendo as influências do forró romântico para o seu público.

“Sem sombra de dúvida, ‘Não Superou’ vem aí para maltratar os corações. Estou muito feliz de lançar a minha 1ª canção no álbum ‘Só Versões’ ao lado da minha amiga Ana Gouveia. Cavaleiros vem chegando mais romântico do que nunca”, conta Neto Araújo.

Composta por Beto Caju e Alex Padang, a nova faixa da Cavaleiros traz a sofrência tradicional do forró, mergulhando no sentimento do gênero musical, e trazendo um forte tom emocional. Além do lançamento nas plataformas digitais, “Não Superou” também receberá um videoclipe no canal oficial da banda no Youtube a partir do meio-dia de sexta (16).

Sobre Cavaleiros do Forró: O estilo diferente e irreverente de fazer forró surgiu em 2001 e desde então foram 14 CDs oficiais, mais de 20 CDs em plataformas da internet e mais de 14 DVDs. O primeiro CD, intitulado com o mesmo nome da banda “Cavaleiros do Forró”, trouxe ao mercado o hit “Se Réi Pra Lá”, e em pouco tempo a banda de Natal passou a ser uma das mais tocadas nas emissoras de rádio do Norte e Nordeste. Nesse tempo de carreira, Cavaleiros tem levado o nome do Rio Grande do Norte além das fronteiras, sempre divulgando sua cidade Natal e sendo carinhosamente batizada pelo público por: “banda véia doida de Natal”.

