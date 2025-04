Cavaleiros do Forró lança single “Te Ver Chorar Vai Ser Maravilhoso” com Jonas Esticado Música que é um dos maiores destaques do DVD “Cavaleiros Meio a Meio” já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm... Cartão de Visita|Do R7 01/04/2025 - 12h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 12h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Música que é um dos maiores destaques do DVD “Cavaleiros Meio a Meio” já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm

Com mais de duas décadas de carreira, a Cavaleiros do Forró segue inovando e encantando gerações de fãs com sua energia e qualidade musical, sempre mantendo a essência do forró tradicional, enquanto abre espaço para novas colaborações e sons contemporâneos. Agora, o grupo anuncia o lançamento da música "Te Ver Chorar Vai Ser Maravilhoso". A canção, que traz a voz inconfundível de Jailson Santos, o véi da Cavaleiros do Forró, também conta com a participação de Jonas Esticado. O lançamento ocorrerá no dia 28 de março, em todas as plataformas digitais via ONErpm, e o videoclipe oficial será liberado ao meio-dia.

Ouça “Te Ver Chorar Vai Ser Maravilhoso” aqui

"Essa música tem uma carga emocional muito forte. É uma canção que fala de superação e de como o destino tem suas próprias formas de fazer justiça. Interpretar 'Te Ver Chorar Vai Ser Maravilhoso' foi uma experiência única e ainda mais com meu grande amigo Jonas Esticado, um cara que eu admiro muito. Com certeza, vai marcar a carreira dos Cavaleiros. Eu e o Jonas conseguimos transmitir toda a emoção que essa música carrega e acredito que o público vai sentir isso também”, afirma Jailson Santos, da Cavaleiros do Forró.

‌



Composta por uma melodia envolvente e marcante, a canção destaca-se pela interpretação emocional de Jailson Santos e a energia única de Jonas Esticado. O encontro entre esses dois grandes nomes da música brasileira promete tornar a música ainda mais inesquecível, mesclando o forró contagiante dos Cavaleiros com a intensidade do sertanejo de Jonas.

"Te Ver Chorar Vai Ser Maravilhoso" é uma verdadeira declaração de superação e empoderamento, onde o eu-lírico não sente tristeza pela dor do ex-amor, mas sim uma satisfação por ver a pessoa que o magoou sofrendo as consequências de suas próprias ações. A letra, que mistura o sofrimento de um amor que se perdeu e a satisfação da vingança do destino, traz um tom de justiça poética, algo que com certeza vai tocar aqueles que já passaram por um relacionamento conturbado.

‌



"Participar dessa música com os Cavaleiros do Forró foi sensacional, eu sou muito fã deles e gravar com o Véi Jailson Santos foi inesquecível. A letra é forte e tem muito a ver com a realidade de quem já sofreu, mas também soube dar a volta por cima. A energia do forró trouxe um resultado perfeito, e eu espero que o público se identifique com a letra e curta muito. "Te Ver Chorar Vai Ser Maravilhoso" é uma música que toca na alma, e me sinto honrado de fazer parte desse projeto”, comenta Jonas Esticado.

A canção é um dos maiores destaques do DVD Cavaleiros Meio a Meio, gravado no ano passado na orla de João Pessoa, diante de mais de meio milhão de pessoas. Com uma performance memorável e uma entrega intensa, a música promete conquistar os corações dos fãs e movimentar as redes sociais com sua letra cheia de emoção e sentimento.

‌



Assista o videoclipe de “Te Ver Chorar Vai Ser Maravilhoso” aqui

Sobre Cavaleiros do Forró: O estilo diferente e irreverente de fazer forró surgiu em 2001 e, desde então, foram mais de 14 CDs oficiais, mais de 20 CDs em plataformas da internet e mais de 14 DVDs. O primeiro CD, intitulado com o mesmo nome da banda “Cavaleiros do Forró”, trouxe ao mercado o hit “Se Réi Pra Lá”, e em pouco tempo a banda de Natal passou a ser uma das mais tocadas nas emissoras de rádio do Norte e Nordeste. Nesse tempo de carreira, Cavaleiros tem levado o nome do Rio Grande do Norte além das fronteiras, sempre divulgando sua cidade Natal e sendo carinhosamente batizada pelo público por: “banda véia doida de Natal”. Atualmente, a banda é formada por Ramon Costa, Jailson Santos, Neto Araújo e Ana Gouveia, que entrou como voz feminina da banda e em poucos meses conquistou todos os fãs da Cavaleiros. Essa formação já é considerada a melhor de todos os tempos.

Instagram aqui

Sobre Jonas Esticado: Jonas Mikael Costa Xavier, conhecido como Jonas Esticado, é natural de Juazeiro do Norte - CE, mas já conquistou o país inteiro. Atualmente, Jonas faz parte do casting de uma das maiores gravadoras do país, a Som Livre, mostrando assim que ele é um verdadeiro fenômeno em todo Brasil. Com uma carreira firme e de bastante crescimento, Jonas já se apresentou em grandes eventos nacionais e como possui vários sucessos na boca do povo.