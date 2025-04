CCBB SP recebe “Nebulosa de Baco”, inspirado na obra de Luigi Pirandello, Nobel de Literatura Montagem da Cia.Stavis-Damaceno revela o conturbado processo de duas atrizes ao interpretar pai e filha no teatro Cartão de Visita|Do R7 15/04/2025 - 10h46 (Atualizado em 15/04/2025 - 10h46 ) twitter

Depois de passar pelo Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, Nebulosa de Baco, o novo trabalho da premiada Cia.Stavis-Damaceno tem sua estreia paulistana no CCBB São Paulo, no dia 24 de abril, às 18h30 . O espetáculo, com dramaturgia e direção de Marcos Damaceno e atuação de Rosana Stavis – atriz frequentemente apontada pela crítica como uma das melhores do teatro brasileiro - e Helena de Jorge Portela, segue em cartaz até 8 de junho, com sessões às quintas e sextas-feiras, às 19h, e aos sábados e domingos, às 17h.

Inspirada na obra do premiado autor italiano Luigi Pirandello, vencedor do Nobel de Literatura, e em relatos de “fatos reais”, a montagem, que se alterna entre o drama e a comédia, apresenta o difícil processo de duas atrizes ao interpretarem os papéis conturbados de uma filha e o seu pai.

A encenação traz à cena uma atriz que não consegue chorar. Ajudada por outra artista mais experiente, ela se prepara para atuar em uma peça sobre a difícil relação entre uma filha e o seu pai. Trata-se de uma peça dentro de outra (uma dramática, a outra cômica) em que – como é próprio dos textos de Pirandello e muito atual para o tempo presente – são constantemente embaralhadas as noções entre o que é real e o que é inventado, entre o que é verdade e o que é mentira, entre o que é e o que parece, mas não é.

‌



Essas duas mulheres, duas atrizes, estão em seu “habitat natural”, uma sala de ensaio, que é, nas palavras de Damaceno, “espaço fascinante de caos e criação, onde atrizes reconhecidamente fortes revelam suas fragilidades e inseguranças”. Nessa sala, elas tentam descobrir a melhor forma de interpretar em uma peça que se equilibra entre o riso e o choro e que, por vezes, levanta questões delicadas e difíceis de se lidar, como os traumas causados pela violência e o abuso sexual na infância. Uma peça que, como é comum nas montagens de Damaceno, chama a atenção para o contraste entre os momentos hilariantes e outros angustiantes e perturbadores.

A encenação reúne outras características que são próprias da companhia Stavis-Damaceno, como o ritmo vertiginoso de pensamentos aparentemente desordenados; o apreço pela dramaturgia contemporânea que nos apresenta novos olhares acerca das relações humanas em nossos dias; e a excelência do trabalho do elenco, trazendo ao público espetáculos contundentes que impactam quase que exclusivamente pela força dos atores e das palavras. “A Aforista” –que ganhou alguns dos principais prêmios do teatro brasileiro, entre eles o de Melhor Espetáculo, conferido pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) –, é um exemplo recente dessas características.

‌



O nome “Nebulosa de Baco” tem inspiração na astronomia e na mitologia. As nebulosas são onde nascem as estrelas; entre as mais conhecidas estão a Nebulosa de Orion e a Nebulosa Olho de Deus. Já Baco, na mitologia greco-romana, é não apenas o deus do vinho e do teatro: ele representa a fertilidade criativa e a dualidade humana entre controle e entrega. É ele quem inspira a transformação do caos interno em beleza e expressão.

“É para isso que nascem as atrizes, para mostrar, a cada noite, aos olhos do público, o mundo visto sob outra luz. Não a luz acachapante do sol, mas feito a delicadeza, a suavidade da luz da lua”, conclui Damaceno.

‌



A peça tem patrocínio do Banco do Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

“Ao patrocinar o espetáculo "Nebulosa de Baco", o Banco do Brasil reafirma seu compromisso de ampliar a conexão dos brasileiros com a cultura e fortalece o vínculo do público com produções teatrais que estimulam reflexões e sensibilizam através da arte. Para o CCBB SP, receber esse novo espetáculo da premiada Cia. Stavis-Damaceno, inspirado na obra de um autor clássico como Luigi Pirandello, mas com abordagem contemporânea e provocadora, não apenas democratiza o teatro de qualidade, como reforça o nosso papel de ser um espaço de encontro, debate e transformação, permitindo que diferentes gerações se conectem com a arte de maneira profunda e acessível.” afirma Cláudio Mattos, Gerente Geral do CCBB São Paulo.

Ficha técnica

Texto e direção: Marcos Damaceno

Elenco: Rosana Stavis e Helena de Jorge Portela

Iluminação: Beto Bruel e Ana Luzia Molinari de Simoni

Figurino: Karen Brusttolin

Visagismo: Claudinei Hidalgo

Cenário: Marcos Damaceno

Produção Executiva: Bárbara Montes Claros

Produção de Cenários: Carla Berri

Criação e Produção: Cia. Stavis-Damaceno

Assistente Administrativo/Financeiro: Edilaine Maciel

Produção Local (São Paulo): Augusto Vieira

Realização: Centro Cultural Banco do Brasil e Ministério da Cultura

Patrocínio: Banco do Brasil

Serviço

Espetáculo Nebulosa de Baco, com Cia Stavis-Damaceno

Temporada: 24 de abril a 8 de junho de 2025*

Às quintas e sextas, às 19h, e aos sábados e domingos, às 17h

*Excepcionalmente na estreia, no dia 24/4, a apresentação acontece às 18h30

Local: Teatro CCBB SP (Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico – São Paulo/SP)

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) disponível em bb.com.br/cultura e na bilheteria do CCBB | Meia-entrada: para estudantes, professores, profissionais da saúde, pessoa com deficiência - e acompanhante, quando indispensável para locomoção, adultos maiores de 60 anos e clientes Ourocard).

Classificação indicativa: 18 anos

Duração: 90 minutos

