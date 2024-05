Celebrando a ligação única entre mãe e filha: Bárbara Bruno e Vanessa Goulartt estreiam peça em SP A comédia “Desinfluencers”, estreia no dia 10 de maio e traz Bárbara Bruno na direção e sua filha, Vanessa Goulartt, no elenco.

No próximo dia 10 de maio, o Teatro Santa Cruz será palco de um evento especial que não apenas marca a estreia de uma nova peça teatral, mas também celebra a profunda ligação entre mãe e filha.

Bárbara Bruno e Vanessa Goulartt, renomadas artistas do cenário teatral brasileiro, unem seus talentos e laços familiares para apresentar a comédia "Desinfluencers".

Dirigida por Bárbara Bruno, a peça traz Vanessa Goulartt no elenco e promete encantar o público com uma história contemporânea e divertida.

Além de compartilharem o palco, mãe e filha compartilham uma conexão especial que transcende o ambiente profissional. Juntas, viajam, trocam ideias e se apoiam mutuamente, cultivando uma amizade sólida e confiável.

Barbara e Vanessa também estão trabalhando no projeto da peça “Ciranda” de Célia Forte, essa montagem com as duas atrizes em cena.

Com a proximidade do Dia das Mães, "Desinfluencers" não apenas proporciona uma experiência teatral única, mas também convida o público a refletir sobre a importância da relação entre mãe e filha.

A confiança, a amizade e o apoio mútuo são pilares fundamentais dessa ligação tão especial. Que todas as mães e filhas possam se inspirar na história de Bárbara Bruno e Vanessa Goulartt e celebrar o Dia das Mães com toda a intensidade e afeto que essa data merece.

Para mais informações e ingressos, visite o site do Teatro Santa Cruz ou entre em contato diretamente com a bilheteria.

Serviço:

O quê? “Desinfluencers”, a Comédia

Ficha Técnica:

Elenco: Rodrigo Phavanello, Aline Mineiro, Anna Claudia Vidal, Ailton Guedes, Vanessa Goulartt e Ernando Thiago.

Direção: Bárbara Bruno

Texto e assistência de direção: Sergio Tadeu

Ideia original: Rodrigo Phavanello

Produção: PH8 Produções e STR Eventos

Coordenação de produção: Sylvia Goulart e Leila Campos

Cenografia e adereços: Renato Ribeiro – Cenografia Sustentável

Produção de elenco: Dudu Pradella

Assessoria: Cícero Júnior

Figurinista: Malena Russo

Redator: Xandy Novaski

Gênero: Comédia

Trilha Sonora: Ricardo Severo

Luz: Marcelo Yamada

Duração: 65 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

A partir de 10 de maio no Teatro Santa Cruz