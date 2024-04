Central Cee está de volta com o seu primeiro single de 2024, o introspectivo "I Will" Central Cee lançou seu primeiro single do ano em estilo balada, “I Will”

Alto contraste

A+

A-

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

OUÇA: http://centralcee.lnk.to/iwill

Central Cee lançou seu primeiro single do ano em estilo balada, “I Will”. Após sua aparição como o único rapper do Reino Unido no Super Bowl deste ano, os palcos recebem o músico de 25 anos do oeste de Londres demonstrando todo seu talento, combinando voz e rap, criando um refrão inegavelmente viciante que vai grudar nos ouvidos. As palavras românticas fazem Cench refletir sobre um crush na balada: “Você não veste uma grife para ir para a cama sozinha.”

O videoclipe foi filmado em Brighton e conta a história de uma garota bonita, solitária e deprimida, em busca de amor. Com Cench narrando sua vida, vemos a jovem durante sua rotina diária e preparando-se para uma noite de diversão com as amigas na boate. Cheio de momentos de performance do próprio Cench, o vídeo é uma proposta poderosa e cinematográfica que complementa perfeitamente o clima introspectivo e reflexivo do single. “Se ninguém fizer, eu faço.”

A nova proposta segue o lançamento de rap honesta e sem filtros do ano passado, “Entrapreneur”, que fez uma retrospectiva da jornada de Cench até o topo, e em sua agenda agitada dos últimos dois anos.

A faixa chega após o enorme sucesso do projeto colaborativo de Central Cee ‘Split Decision’ com Dave, e o single de destaque “Sprinter”, este último, premiado como a música mais tocada de 2023 no Spotify no Reino Unido. O single também se tornou a música de rap número um com maior duração no Reino Unido, mantendo a posição por 10 semanas. Cench também encerrou um ano incrível com duas grandes participações; “Too Much” com Kid Laroi e Jung Kook, e “Nice To Meet You” com PinkPantheress, amiga de longa data.

Na semana passada, Central Cee recebeu mais dois prêmios MOBO, de Melhor Artista Masculino e Música do Ano por "Sprinter", totalizando seis prêmios MOBO. Ele também foi indicado para quatro prêmios Brit Awards na cerimônia deste ano em março: "Artista do Ano", "Canção do Ano" para "Sprinter" e "Let Go", e " Melhor HipHop/Rap/Grime Act”

Ano passado, Central Cee se tornou o primeiro rapper do Reino Unido a atingir 2 bilhões de reproduções no Spotify. Com uma trajetória única, Central Cee possui mais de 6 bilhões de transmissões globais em todo o mundo e é verdadeiramente invencível.

Siga Central Cee:

instagram | twitter | youtube | spotify | tiktok