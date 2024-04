Céu viaja entre sons americanos e brasileiros em “Novela” Gravado nos Estados Unidos, com produção do brasileiro Pupillo e do americano Adrian Younge, o novo álbum de Céu já está disponível...

Alto contraste

A+

A-

Gravado nos Estados Unidos, com produção do brasileiro Pupillo e do americano Adrian Younge, o novo álbum de Céu já está disponível

Uma das artistas brasileiras mais conhecidas internacionalmente, a cantora e compositora Céu lança, nesta sexta-feira (26), seu primeiro álbum de autorais em 5 anos. “Novela” foi gravado em Los Angeles, com produção de Pupillo, ex-baterista da banda Nação Zumbi, e Adrian Younge, realizador de projetos com Snoop Dogg, Kendrick Lamar e outros.

Ouça “Novela”.

Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, o álbum é o primeiro projeto da artista após assinar contrato com a empresa de soluções musicais no final do ano passado. Marcando um novo momento de sua carreira, “Novela” conta com 12 faixas autorais, mesclando sonoridades e temáticas brasileiras com influências internacionais.

Publicidade

O novo disco de Céu foi gravado no Linear Labs Studio em Los Angeles, captado de uma maneira diferenciada: completamente ao vivo, acompanhada de uma banda formada por Pupillo e Adrian Younge, junto de Lucas Martins, que tocou contrabaixo, violão e guitarra, além de coautorar 3 das 12 faixas de “Novela”.

Querendo que o álbum soasse como uma novela com diversos capítulos, Céu traz todas as suas influências para participarem do projeto – incluindo momentos que puxam da soul music, do rap, juntamente com sons brasileiros. Trazendo suas experiências, como suas produções para Gal Costa e Erasmo Carlos, e seus projetos com The Delfonics e Wu Tang Clan, respectivamente, Pupillo e Younge também ajudaram a moldar “Novela”.

Publicidade

Além da participação dos produtores previamente citados, “Novela” também conta com a participação de outros personagens, por exemplo, a MC americana LadyBug Mecca, que aparece em “Raiou”, a cantora franco-senegalesa anaiis, que marca presença no single “Gerando na Alta” e Marcos Valle, carioca patrimônio nacional que participa em “Reescreve”.

Por fim, “Novela” também conta com “Corpo e Colo”, a única faixa de autoria de terceiros, sendo esses Nando Reis e Kleber Lucas, que juntos compõem os versos dessa canção, produzida pela própria Céu.

Publicidade

O lançamento de “Novela”, juntamente com a disponibilização nas plataformas digitais, irá contar com um videoclipe exclusivo para o single “Gerando na Alta”, parceria com anaiis – que estará disponível no canal de Céu, no Youtube, ao meio-dia da sexta (26).

Assista “Gerando na Alta”.

No seu novo disco, Céu se compromete em mostrar diferentes facetas da música brasileira, além de juntá-la com influências diversas, de maneira a criar um projeto que é inegavelmente seu. Comprometida, a cantora soa poderosa em todas as faixas de “Novela”, puxando essa confiança da experimentação.

Sobre Céu: Em 2007, Céu lançou seu álbum homônimo, tornando-se uma das poucas artistas brasileiras indicadas ao Grammy americano. Este álbum de estreia alcançou o topo das paradas "Heatseeker" e "Música do Mundo" da Billboard, chegando ao número 57 na Billboard 200.

Com seis álbuns, Céu repetidamente conquistou o primeiro lugar nas paradas de música do mundo do iTunes nos EUA e no Canadá. Suas notáveis conquistas incluem oito indicações ao Grammy Latino e três vitórias, especialmente por seus álbuns Tropix (2017) e Apká! (2019).

A música de Céu transcendeu fronteiras, cativando plateias em cinco continentes em festivais prestigiosos como o Rock in Rio (BRA), Lollapalooza (BRA), Festival Internacional de Jazz de Montreal (CA), North Sea Jazz (NL), Coachella (EUA) e Roskilde (DK).

Renomada por suas colaborações com artistas brasileiros e internacionais como Duran Duran, Herbie Hancock, Jorge Ben Jor, Gilberto Gil e Emicida, Céu está entre os poucos artistas brasileiros a se apresentar no BBC’s Later... with Jools Holland.

Instagram.