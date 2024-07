Charly Bliss lança o single “Waiting For You” Charly Bliss revela novo single e videoclipe "Waiting For You"

Charly Bliss revela novo single e videoclipe "Waiting For You"

“O ritmo inebriante do power pop de Charly Bliss continua… FOREVER empurra os fortes ganchos de Charly Bliss para lugares mais brilhantes.” - Pitchfork

“Digno de uma colocação no The O.C. no início dos anos 2000… Em seus dias de rock indie, o Charly Bliss conseguia capturar a angústia juvenil com coragem, mas à medida que a banda se aproximou do pop, sua introspecção também se aprofundou.” - NPR

“Os popstars de Nova York fazem o melhor álbum Carly Rae Jepsen de 2024. São ganchos cativantes e de verão até os ossos.” - Bandcamp

“Qualquer pessoa que esteja se cansando das composições cada vez mais apáticas de Taylor Swift deve mudar para Charly Bliss.” - The FADER

“’Nineteen’ é uma canção poderosa do mais alto nível, completa com um solo de saxofone e a nostalgia complexa que ainda pode atingir anos depois de um coração partido.” - Rolling Stone

“Uma deliciosa mistura de melodias brilhantes e ganchos viciantes, mostrando a evolução única da banda.” - Paste

“A banda dá vida às calçadas escaldantes de verão, aos olhares furtivos, à proximidade emocionante - e ao inevitável desgosto que vem depois - em um pop ousado e estrondoso” - Beats Per Minute

Charly Bliss compartilha “Waiting For You”, o novo single de FOREVER, o aguardado novo álbum da banda, que será lançado em 16 de agosto pela Lucky Number.

Eva Hendricks a chama de “uma canção de amor para meus colegas de banda. Enquanto eu estava separada de Sam, Spencer e Dan durante a pandemia, lembro-me de assistir a vídeos de nossos shows e pensar: ‘Como eu pude não dar valor a isso?’ Eu não conseguia ver como tudo era realmente lindo e como éramos sortudos. Foi angustiante ficar separado por tanto tempo, mas foi útil, porque acho que nunca mais vou me esquecer disso.”

A música vem com um vídeo dirigido pelo colaborador frequente Henry Kaplan, do qual Hendricks diz que “a sala está cheia de pequenos easter eggs da Charly Bliss. A primeira foto de escola da filha de Sam, uma camiseta que fiz com minha melhor amiga Amanda no shopping quando tínhamos 8 anos de idade, cartões de aniversário, cartas e bilhetes. Tinha que ser pessoal para combinar com o sentimentalismo das letras, e Henry e toda a equipe trabalharam muito para tornar isso possível.”

A Charly Bliss está levando seu energético show para a estrada com FOREVER em uma turnê na América do Norte, que agora também inclui uma segunda data no Music Hall of Williamsburg, no Brooklyn. Os ingressos já estão disponíveis no website da banda.

FOREVER, produzido por Jake Luppen (Hippo Campus) e Caleb Wright (Samia), juntamente com Sam Hendricks, da banda, está repleto do maior e mais brilhante power pop da banda até o momento, mas é uma evolução, não um afastamento. FOREVER reúne uma vida inteira de sentimentos, décadas de amizade e anos de trabalho artesanal em um conjunto de músicas sonoramente compactas, mas emocionalmente vastas, que ativam os centros de prazer do seu cérebro, quer você esteja ouvindo sozinho em seus fones de ouvido ou em uma sala lotada em um show. As músicas brilham e explodem, da mesma forma que os fogos de artifício parecem e devem soar.

Charly Bliss é formada por Eva Hendricks, Sam Hendricks, Spencer Fox e Dan Shure.

Assista ao videoclipe de "Waiting For You" AQUI

Quando Charly Bliss se sentou para compor novas músicas, eles começaram com uma diretriz simples: “Tem que ser divertido”. Quando o processo de composição começou em 2020, o mundo estava no meio de, entre outras coisas, um déficit de diversão, o tipo de seca de endorfina que somente um novo disco do Charly Bliss poderia remediar. “A diversão é nosso estado natural”, diz o guitarrista Spencer Fox. “Ninguém se diverte mais do que nós e ninguém se ama mais do que nós.” Na estrada, o quarteto passa o tempo todo junto “dando risada e fazendo besteira”. Nada surpreendente em uma banda formada por amigos de longa data, incluindo dois irmãos. Eva descreve o vínculo com seus companheiros de banda como “o maior relacionamento de sua vida”.

Ainda assim, a experiência rigorosa de gravar, lançar e fazer a turnê de seu segundo álbum, Young Enough, de 2019, fez com que a banda se sentisse criativamente desgastada demais, o resultado de querer que tudo no disco e nos shows fosse perfeito. É um sentimento que eles pretendiam se livrar quando começaram a trabalhar em seu terceiro LP. Dois singles não relacionados ao álbum (“I Need a New Boyfriend” e “You Don’t Even Know Me Anymore”) lançados no ano passado deixaram a banda e seus fãs ansiosos por um novo álbum completo.

Ao trabalhar em álbuns anteriores, o Charly Bliss compôs suas músicas em uma sala. Mas as sessões de composição do FOREVER começaram com Eva do outro lado do planeta, na Austrália.

Ironicamente, o processo de composição remota aproximou os membros da banda mais do que nunca. Sem prazos a serem cumpridos ou datas de turnês agendadas, Fox, Shure e os dois Hendricks se dedicaram a criar novas músicas. Sem relógio, a banda se sentiu livre para explorar e fazer experimentos.

Eva gravou demos em seu telefone enquanto estava sentada em um carro alugado estacionado. A vários fusos horários de distância, Sam anotava ideias no meio da noite. Não é de se surpreender que o disco esteja impregnado de uma sensação de insônia. A sensação de nervosismo de um novo amor. A insônia causada pela dor no coração. As noites passadas fora (ou dentro de casa) com amigos novos e antigos. O estremecimento de corpo inteiro ao lembrar quem você costumava ser e aprender a amar essa pessoa. Você sabe, o tipo de sentimentos grandes que tornam difícil desligar seu cérebro. De uma ponta a outra, o álbum é como uma carta de amor para cartas de amor. Tudo isso foi possível porque a banda deu a si mesma espaço para respirar, para que os indivíduos que compõem o Charly Bliss crescessem juntos, apesar da distância entre eles.

Tracklist:

Tragic

Calling You Out

Back There Now

Nineteen

In Your Bed

I’m Not Dead

How Do You Do It

I Don’t Know Anything

Here Comes The Darkness

Waiting For You

Easy To Love You

Last First Kiss

Sobre a ForMusic:

Fundada no ano de 2016 por Nando Machado e Daniel Dystyler, a ForMusic é uma agência de marketing e promoção focada em projetos de música que conecta marcas, empresas, artistas e gravadoras de todo o mundo que querem ver o seu público crescer dentro do Brasil. Desde o início, ganhou destaque por trabalhar com as principais gravadoras e selos independentes do mercado, e hoje, representa artistas de nomes como Beggars Group, Domino Records, [PIAS], Nettwerk, Big Loud, entre muitas outras.

