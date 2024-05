Chico Brown apresenta o show ‘Máquina do Tempo’, dia 11 de maio no Manouche O multi-instrumentista, compositor e cantor convida o público para um show intimista trazendo no repertório clássicos do cancioneiro...

O multi-instrumentista, compositor e cantor convida o público para um show intimista trazendo no repertório clássicos do cancioneiro popular e clássicos do “jazz standard”

Sábado, dia 11, Chico Brown convida o público a voltar no tempo, lá pelos idos 1930 e 1950, traçando um paralelo entre os primórdios do samba com os do jazz e do blues. No palco do Manouche, o artista apresentará um show especial e ousado, mergulhado em uma atmosfera onírica, dedilhando inesquecíveis sucessos de outrora e canções autorais gravadas por algumas de suas parcerias mais ilustres, como Marisa Monte e Chico Buarque.

Chico Brown adianta um pouco do que será apresentado: "O repertório de um show é algo que a cada apresentação tomo pra mim como uma distinta e sagrada tarefa de eterna pesquisa, obsessiva concepção e empatia máxima por satisfazer os anseios do público, sem deixar de surpreendê-los, acredito por experiência que meu público goste de surpresas! Tire a poeira do fonógrafo, afie a agulha de sua vitrola predileta, alinhe a antena de sua estação preferida da rádio e sinta-se em casa, no instante onde o cosmo era o onipresente algoritmo. Diz a lenda que quem vier irá testemunhar um mundo ainda em preto e branco… ou quem sabe (por enquanto) até sejam os únicos a assistir ao vivo e a cores”, convida Chico.

Sobre Chico Brown

Chico Brown é compositor, multi-instrumentista e cantor brasileiro. Filho de Helena Buarque de Holanda e Carlinhos Brown, nasceu em 22 de agosto de 1996 no Rio de Janeiro, mas foi criado em Salvador até a adolescência.

Como compositor, desenvolveu ao longo dos anos uma carreira autoral de destaque. Sua primeira obra foi gravada em 2016, Massarandupió, valsa letrada pelo avô Chico Buarque, e lançada nas Caravanas (2017-2018, Biscoito Fino). A parceria com Marisa Monte acendeu neste mesmo período, com a obra Medo do Perigo e nos anos subsequentes, compuseram juntos: Calma, Em Qualquer Tom, Déjà Vu e Fazendo Cena, todas lançadas no álbum Portas (2021, Phonomotor, Sony Music). Em parceria com Natiruts e Carlinhos, Brown compôs Reggae Amor, faixa do projeto Good Vibration 1 (2021, Sony Music). Apresentou um show inédito com Made Kuti — e com participação especial de Carlinhos Brown — na edição 2023 Rio de Janeiro do Festival Back2Black, e realizou o show de abertura do evento Rio Innovation Week 2023.

Serviço:

Show Máquina do Tempo, de Chico Brown

Data: Dia 11 de maio, sábado

Horário: 21h

Local: Manouche

Endereço:R. Jardim Botânico, 983 - Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ, 22470-051

Valor do ingresso: R$ 80 (Ingressos solidário levando um quilo de alimento a ser doado pro Retiro dos Artistas)

Link de vendas: Chico Brown no Manouche