Christina Aguilera anuncia show solo na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro Apresentação será no dia 6 de fevereiro de 2025 Cartão de Visita|Do R7 11/11/2024 - 17h49 (Atualizado em 11/11/2024 - 17h49 )

Apresentação será no dia 6 de fevereiro de 2025

Christina Aguilera fará sua tão aguardada estreia em solo brasileiro no dia 6 de fevereiro de 2025. O local escolhido pela cantora foi a Farmasi Arena, casa de espetáculos na Barra Olímpica, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Para o show especial, os fãs podem esperar por um setlist inesquecível, com sucessos de todas as eras. Os ingressos já estão disponíveis a desde o dia 8 de novembro, às 10h, no site do Eventim.

O ano 2024 tem um significado especial para Christina: ela comemora os 25 anos do seu disco de estreia, homônimo. Naquele momento, aos 18 anos de idade, a artista americana viu três singles do álbum em questão chegar ao topo das paradas: "Genie In a Bottle", “What a Girl Wants” e “Come on Over Baby (All I Want Is You)". Ela ainda venceu o Grammy na categoria Best New Artist.

A estreia meteórica da carreira de Christina fez com que ela ganhasse o posto de princesa do pop. Hoje, a cantora já acumula mais de 75 milhões de discos vendido ao redor do mundo, ganhou sete prêmios Grammy, emplacou cinco singles no topo da Billboard Hot 100, entre outros feitos. Todo este reconhecimento e trajetória sólida fizeram com que Christina Aguilera se tornasse uma das popstars mais importantes do século 21.

Após uma série de shows em Las Vegas, no Voltaire do The Venetian, e no Japão, Aguilera traz um espetáculo pop emocionante para encantar os fãs brasileiros no espaço administrado pela multinacional francesa GL events.

Serviço: Christina Aguilera @ Rio de Janeiro

Data: 6 de fevereiro de 2025

Local: Farmasi Arena - Av. Embaixador Abelardo Bueno 3401, Barra Olímpica, Rio de Janeiro/RJ

Horário de abertura da casa: 18h

Ingressos: a partir do dia 8 de novembro, às 10h, no site do Eventim

Classificação Etária: Maiores de 18 anos