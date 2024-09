Churrasquinho SP: Menos é Mais arrasta 10 mil pessoas para o Sambódromo No último sábado (31), o grupo agitou a capital paulista com mais de 4 horas de pagode e convidados especiais

No último sábado, 31, São Paulo foi prestigiada com mais de 4 horas de muito pagode com o evento do Churrasquinho Menos é Mais. Com mais de 10 mil espectadores, o grupo animou a capital paulista com seus grandes sucessos: “Melhor Eu Ir”, “Iludidão”, “Lapada Dela”, e seu mais novo hit “Coração Partido”, que teve seu lançamento dois dias antes do show e, mesmo assim, o público cantou em coro. Alegrando ainda mais esse dia, Turma do Pagode, Atitude 67 e Henry Freitas apareceram de surpresa para participarem do evento.

Na plateia, muitas celebridades foram prestigiar o grupo, entre eles estavam: Fred Bruno, Carol Bresolin, Jhon Drops, Bruninho Rezende, Léo Venditto, Lari Santos, Fefe, Leo Hirschmann, Gabriel Menino, Brendha Moreira, Thulinho (YouTuber), Frajola (YouTuber), Chico Pedrotti (Desempedidos), Renata Dominguez e Leandro Gleria.

“O churrasquinho é sempre um evento muito importante para gente! Amamos muito o que fazemos e queremos sempre entregar o nosso melhor para o público. São Paulo sempre nos recebe com muito carinho, só temos a agradecer quem saiu de sua casa no sábado para ir lá curtir com a gente”, compartilha Goés.

Com um cenário colorido, o evento proporcionou aos paulistas uma experiência única de pagode e churrasco. No próximo sábado, o evento acontece em Campinas/SP e, até o final do ano, vai passar por Floripa, Curitiba e Porto Alegre. Confira as datas em @vemprochurrasquinho.