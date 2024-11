Cia Paulista de dança apresenta "La Bayadère" no Teatro Sérgio Cardoso A Cia Paulista de Dança, sob a direção artística de Adriana Assaf, apresenta um dos grandes clássicos do balé mundial, "La Bayadère... Cartão de Visita|Do R7 16/10/2024 - 18h28 (Atualizado em 16/10/2024 - 18h28 ) twitter

A Cia Paulista de Dança, sob a direção artística de Adriana Assaf, apresenta um dos grandes clássicos do balé mundial, "La Bayadère", nos dias 23, 24, 30 e 31 de outubro de 2024, sempre às quartas e quintas-feiras, às 20h, no Teatro Sérgio Cardoso, instituição vinculada à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerido pela Associação Paulista dos Amigos da Arte. No início de cada sessão, há uma palestra a partir das 19h10. Todas as sessões contam com intérprete de Libras e, no dia 23 de outubro, haverá também audiodescrição disponível.

La Bayadère é um balé em três atos e cinco cenas, com música de Ludwig Minkus, coreografias de Marius Petipa e libreto de Petipa e Sergei Khudenov. Estreou mundialmente em 1877, no Teatro Mariinsky, em São Petersburgo, e agora ganha vida no palco do Sérgio Cardoso, em uma produção que promete encantar o público com sua grandiosidade e técnica apurada.

A obra conta a trágica história de amor entre Nikiya, uma bailarina do templo, e Solor, um guerreiro, ambientada na Índia antiga. Este espetáculo é conhecido por sua beleza cênica e coreográfica, destacando-se o famoso "Reino das Sombras", uma das cenas mais icônicas do balé clássico.

Ficha técnica

‌



Direção Artística: Adriana Assaf

Direção Executiva e Produção: Robson Luna

‌



Professor e Ensaiador: José Perez

Coordenação Técnica: Larissa Luna

‌



Primeiros Bailarinos: Larissa Luna, Marcos Silva e Paulo Vitor Rodrigues

Primeiros Solistas: Giovanna Gomes, Livia Cassante, Isis Antonelli

Produção: APDAA, DellArte e Interlúdio

Serviço:

Ballet Clássico de Repertório “ La Bayadere” | Cia Paulista de Dança

Data: 23, 24 30 e 31 de outubro de 2024, quarta-feira e quinta-feira, 20 horas

Todas as sessões contam com intérprete de Libras

Dia 23 de outubro, quarta-feira

Fala parceiros e apresentação músicos chineses, às 19h10 (35 minutos, proscênio, cortina fechada)

Apresentação, às 20h - Libras e Audiodescrição

Dia 24 de outubro, quinta-feira

Palestra, às 19h10 (35 minutos, proscênio cortina fechada, com telão)

Apresentação, às 20h

Dia 30 de outubro, quarta-feira

Palestra, às 19h10 (35 minutos, proscênio cortina fechada, com telão)

Apresentação, às 20h

Dia 31 de outubro, quinta-feira

Palestra, às 19h10 (35 minutos, proscênio cortina fechada, com telão)

Apresentação, às 20h

Ingressos: Plateia Central: R$ 80,00 (inteira) | R$ 40,00 (meia)

Plateia Lateral: R$ 60,00 (inteira) | R$ 30,00 (meia)

Mezzanino: R$ 40,00 (inteira) | R$ 20,00 (meia)

Vale-Cultura: R$ 39,60 (inteira) | R$ 19,80 (meia)

Local: Teatro Sérgio Cardoso - R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista

Classificação: 10 anos

Duração: 90 minutos

Sobre a Amigos da Arte

A Associação Paulista dos Amigos da Arte, Organização Social de Cultura responsável pela gestão de chamadas públicas, do Teatro Sérgio Cardoso, e do Teatro de Araras, além do Mundo do Circo SP, trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a iniciativa privada desde 2004.

Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 19 anos de atuação, a Organização desenvolveu cerca de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.

