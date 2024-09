Cia. Repentistas do Corpo apresenta três espetáculos gratuitos em Sertãozinho “Olhares Alheios”, “Tupiliques - O Espetáculo” e “Corpos Brasileiros” integram projeto premiado com a Lei Paulo Gustavo. Mostra inclui... Cartão de Visita|Do R7 11/09/2024 - 22h21 (Atualizado em 11/09/2024 - 22h21 ) ‌



“Olhares Alheios”, “Tupiliques - O Espetáculo” e “Corpos Brasileiros” integram projeto premiado com a Lei Paulo Gustavo. Mostra inclui workshop e vídeo exposição fotográfica

Durante os dias 12 e 13 de setembro, Sertãozinho receberá o projeto “A Arte Multidisciplinar da Cia. Repentistas do Corpo e suas Brasilidades”, uma iniciativa que celebra a cultura brasileira por meio de apresentações artísticas, workshops e bate-papos com o público. As sessões acontecem no Teatro Municipal Olympia Faria de Aguiar Adame, e oferecem uma programação diversificada e gratuita para todas as idades e com intérprete de LIBRAS. Em todas as apresentações, será exibida vídeo exposição fotográfica com a trajetória da companhia.

No dia 12 de setembro, quinta-feira, às 20h, o espetáculo "Olhares Alheios", que traz uma investigação dos conceitos de brasilidade com poesia, carinho e ironia, destinado ao público jovem e adulto.

Já no dia 13 de setembro, sexta-feira, às 15h, será a vez de "Tupiliques - O Espetáculo", que traz um trabalho que explora a contribuição da matriz indígena na construção da nossa identidade.

‌



E para encerrar a programação, no mesmo dia 13 de setembro, sexta-feira, às 20h, a Cia. apresenta "Corpos Brasileiros", um espetáculo que aborda a miscigenação e o choque entre culturas no Brasil, contemplando toda a família.

O projeto, que pretende circular por cidades importantes do interior do Estado de São Paulo, e já passou por Praia Grande, Presidente Prudente e Porto Ferreira, inclui também um workshop de "Dança Contemporânea e Percussão Corporal em Movimento", ministrado pelos artistas docentes Sérgio Rocha e Cláudia Christ. A aula acontecerá no dia 11 de setembro, quarta-feira, das 19h às 21h, no Centro Cultural de Sertãozinho e disponibiliza 30 vagas, destinada para artistas e estudantes de artes cênicas a partir de 15 anos. A atividade prática permitirá aos artistas locais aprender e trocar experiências, entrando em contato com as técnicas e modos de fazer utilizados na construção cênica e coreográfica dos espetáculos da Cia. Repentistas do Corpo.

‌



Com 23 anos de trajetória, a Cia. Repentistas do Corpo desenvolveu uma pesquisa séria sobre os elementos culturais brasileiros, sensibilizando plateias de diversas faixas etárias. Este projeto evidencia a importância fundamental da arte na construção de uma verdadeira cidadania, proporcionando uma conexão imediata entre artistas e público e sugerindo reflexões para um mundo mais fraterno e equânime.

Este projeto é apoiado pelo Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, o Governo Federal, o Ministério da Cultura e a Lei Paulo Gustavo.

‌



Serviço

Local: Teatro Municipal Olympia Faria de Aguiar Adame – R. Washington Luis, 1.131 – Sertãozinho – São Paulo

Programação

Espetáculos:

Olhares Alheios. Data e horário: 12 de setembro. Quinta-feira, às 20h. Classificação: 12 anos.

Tupiliques - O Espetáculo. Data e Horário: 13 de setembro. Sexta-feira, às 15h. Classificação: Livre.

Corpos Brasileiros. Data e Horário: 13 de setembro. Sexta, às 20h. Classificação: Livre.

Exposição: 12 e 13 de setembro. Quinta e sexta, às 19h30. Sexta, às 14h30.

Workshop:

Data: 11 de setembro. Quarta, das 19h às 21h.

Local: Centro Cultural de Sertãozinho

Público: Artistas e estudantes de artes cênicas a partir de 15 anos. Disponibilidade de 30 vagas. Acessibilidade em LIBRAS.

Ingressos gratuitos para retirar 1h antes.