Cineclube Marieta tem sessões de cinema comentadas de três filmes em setembro



Organizada pelo projeto Marieta, programação conta com os longas Bob Cuspe - Nós não gostamos de gente, de Cesar Cabral; Terruá Pará, de Jorane Castro; e Bosco, de Alicia Cano Menoni

Sessões pipoca comentadas de filmes independentes tomam conta do espaço Marieta Rocha nas noites de terça-feira, a partir das 19h30, entre os dias 10 a 24 de setembro, no projeto Cineclube Marieta. Os encontros têm entrada gratuita, por ordem de chegada, com limitação de 50 pessoas por dia.

Com curadoria de convidados especiais – os Irmãos Guerra –, o Cineclube Marieta nasceu em 2016 para exibir, estudar e debater filmes em um espaço aberto e coletivo, fora das salas comerciais e longe da solidão do sofá de casa. E, claro, com direito à pipoca preparada pela casa.

Ao longo dos anos, tornou-se ponto de encontro de um grupo diverso e interessado, com pessoas de todas as idades e regiões da cidade que têm em comum a curiosidade e a fascinação pelo cinema.

‌



Depois de hiato provocado pela pandemia de Covid-19, o Cineclube Marieta voltou em 2024 a realizar suas sessões, agora no recém-inaugurado espaço cultural Marieta Rocha, no Bixiga, com uma rica programação semanal de filmes brasileiros e internacionais, para todos os gostos: ficção, documentário, animação e, sempre, pipoca da casa.

A programação, que acontece até novembro, é composta por quatro seleções de filmes organizadas por diferentes curadores. Na Mostra Retrospectiva, com curadoria dos Irmãos Guerra (Helena e Caio Guerra), são exibidos filmes emblemáticos da produção de cineastas consagrados que tiveram pouca circulação nas salas brasileiras; a Zootrópio!, com curadoria de Che Marcheti e Guto BR é voltada a animações, com destaque especial para produção nacional; a mostra Brasil Contemporâneo, com curadoria de Lorenna Montenegro, contempla a diversidade do cinema nacional, de norte a sul do país; e a Olho Vivo, com curadoria de Paula Sacchetta, cria um panorama dos múltiplos jeitos de contar a vida e o mundo pelas lentes de documentaristas latino-americanas.

‌



Em setembro, a programação conta com três filmes. A atração do dia 10 é a animação Bob Cuspe - Nós não gostamos de gente (2021), com direção de Cesar Cabral. Na trama, o icônico personagem de Angeli vive num deserto pós-apocalíptico infestado por astros do pop que estão sempre tentando lhe matar. O cenário onde a história se passa, na verdade, é um purgatório criado dentro da mente do cartunista.

Vencedor do festival In-Edit em 2023, o documentário Terruá Paraná (2023), com direção de Jorane Castro, é exibido no dia 17. A partir de depoimentos de personagens fundamentais, como Dona Onete, Manoel Cordeiro e Pio Lobato, o longa propõe um profundo mergulho na diversidade da música amazônica.

‌



Por fim, a atração da última terça-feira do mês, dia 24, é o doc. Bosco (2020), com direção da uruguaia Alicia Cano Menoni. Bosco é uma minúscula cidade italiana, cercada por montanhas e castanheiros. De suas 123 casas, apenas sete são habitadas. A diretora se vira então ao Uruguai, onde vive seu avô, emigrante de Bosco. Ao longo de 13 anos, ela acompanha tanto este homem quanto os habitantes que permanecem no vilarejo até hoje, retratando as transformações de uma geração.

Projeto Marieta

O Marieta é um projeto cultural colaborativo, fundado em 2015 com a proposta de ser um espaço de pesquisa, difusão e produção de arte e conhecimento. Um lugar onde não apenas consumir cultura, mas fazer cultura!

Com o objetivo de difundir conhecimento e estimular a vida cultural da sociedade, o Marieta oferece à comunidade uma constante e variada programação pública: grupos de trabalho, cineclubes, exposições, cursos, seminários, entrevistas, debates e residências culturais, entre inúmeras outras atividades.

Entre os destaques da programação organizada pelo projeto, estão o Marieta Virtual (cursos e palestras feitas no Zoom voltadas para profissionais do audiovisual), os Grupos de Desenvolvimento (espaços de criação e acompanhamento de projetos que também acontecem no Marieta Virtual); sessões gratuitas de Modelo Vivo (sessões de três horas para desenhar, estudar e trocar em coletividade sobre desenho de observação), o Mesa-Vitrine (uma residência gratuita para artistas visuais) e o Cineclube Marieta.

Serviço

Cineclube Marieta

Quando: 10, 17 e 24 de setembro, às 19h30

Marieta Rocha – Rua Rocha, 274, Bixiga

Quanto: Grátis, basta chegar (limitado a 50 lugares)

Consulte a programação do Marieta no Instagram @projetomarieta e no site do centro cultural

Confira abaixo a programação do Cineclube

MOSTRA ZOOTRÓPIO

10/9 | Bob Cuspe - Nós não gostamos de gente

dir. Cesar Cabral, Brasil, 2021, 90min

Classificação Indicativa: 16 anos

Em Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, o icônico personagem dos quadrinhos nos anos 80, Bob Cuspe, vive num deserto pós-apocalíptico infestado por astros do pop que estão sempre tentando lhe matar. O cenário onde a história se passa, na verdade, é um purgatório criado dentro da mente do criador de Bob, o cartunista Angeli.

MOSTRA BRASIL CONTEMPORÂNEO

17/9 | Terruá Pará

dir. Jorane Castro, Brasil, 2023, 100min

Classificação Indicativa: 14 anos

A partir de depoimentos de personagens fundamentais, como Dona Onete, Manoel Cordeiro, Pio Lobato, entre outros, em “Terruá Pará” a diretora Jorane Castro nos conduz a um profundo mergulho na diversidade da música amazônica, proporcionando momentos de encantamento e emoção. Vencedor do In-Edit em 2023.

MOSTRA OLHO DE VIDRO

24.09 | Bosco

dir. Alicia Cano Menoni, Uruguai, 2020, 80min

Classificação Indicativa: 12 anos