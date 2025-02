Circuito Litoral Norte de São Paulo atrai mais turistas e capta recursos para Região Turística União entre os municípios e o consórcio impulsiona o desenvolvimento do turismo regional e gera expectativas positivas para 2025 Cartão de Visita|Do R7 28/01/2025 - 17h26 (Atualizado em 28/01/2025 - 17h26 ) twitter

União entre os municípios e o consórcio impulsiona o desenvolvimento do turismo regional e gera expectativas positivas para 2025

O Circuito Litoral Norte de São Paulo continua a trilhar um caminho de sucesso no turismo paulista, consolidando as cinco cidades integrantes como um dos principais destinos regionalizados do estado. Em 2024, a Região Turística celebrou um aumento significativo na ocupação hoteleira em diversos meses, demonstrando a efetividade das estratégias de promoção e desenvolvimento turístico implementadas pelo Consórcio Turístico.

O foco em eventos estratégicos, capacitação do trade turístico e divulgação em diferentes mídias contribuiu para atrair um número crescente de visitantes e fortalecer a imagem das cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba como um destino atrativo durante o ano inteiro.

Um dos principais indicadores do sucesso do Circuito Litoral Norte em 2024 foi o aumento na ocupação hoteleira. Comparando com o ano anterior, meses como janeiro, março, maio, outubro e novembro apresentaram crescimento expressivo, confirmando a atratividade da região ao longo de todo o ano. Além disso, houve um registro de aumento de 6% em média na ocupação de janeiro a novembro de 2024 em relação ao mesmo período de 2023.

O Litoral Norte de São Paulo também registrou um expressivo aumento de 46% no ticket médio de seus visitantes, passando de R$ 341,15 em 2023 para R$ 499,81 em 2024. Esse crescimento demonstra a valorização da região e o sucesso das estratégias de promoção e divulgação das cinco cidades.

Outra ação de destaque no ano foi a participação em eventos estratégicos do setor, como WTM Latin America, ABAV Travel SP, São Paulo Boatshow e Equipotel, que levou o Circuito Litoral Norte a um público de mais de 200 mil pessoas. A presença nesses eventos foi fundamental para divulgar os atrativos da região e gerar novas oportunidades de negócios.

Investindo na qualificação do trade turístico, o consórcio também promoveu workshops e treinamentos para mais de 260 agentes e operadores de turismo em eventos como o Workshop SP, a WTM e a Aviesp.

Em 2024, o Circuito Litoral Norte ainda se destacou pela apresentação da parceria com a CVC que está organizando produtos de 7 e 10 dias na região. A previsão é de que os pacotes sejam lançados ainda no primeiro trimestre de 2025.

Recursos

A captação de recursos também foi um ponto forte do último ano, com a obtenção de R$960.000,00 em emenda parlamentar para investimentos em infraestrutura e promoção turística. Em paralelo, a divulgação do Circuito Litoral Norte ganhou força, resultando na geração de 516 matérias na mídia, com valor publicitário equivalente a R$3.276.500,00. O sucesso das estratégias de divulgação ainda se refletiu nos 48 mil acessos ao site do consórcio turístico, demonstrando o crescente interesse do público em descobrir as experiências da região e seus fornecedores.

Olhando para o futuro

Para 2025, o Circuito Litoral Norte mantém o foco no desenvolvimento do turismo sustentável regional e na diversificação da oferta turística, trabalhando em conjunto com os novos gestores municipais de turismo dos cinco municípios.

“Acreditamos que o trabalho conjunto realizado pelo Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte, em parceria com as prefeituras, continuará a gerar resultados significativos, consolidando a região como um destino turístico de excelência. Além disso, entendemos que o turismo sustentável é o caminho a seguir. Portanto, para 2025, pretendemos intensificar as ações de promoção das atividades turísticas que valorizem a natureza e a cultura local, como o ecoturismo, turismo de aventura e o turismo de base comunitária”, afirma o secretário de Turismo de Bertioga, Ney Carlos da Rocha.

Segundo a secretária de Turismo de Caraguatatuba, Bianca Colepicolo, a união proporcionada pelo consórcio reforça a importância econômica do turismo para o estado e abre caminho para a criação de roteiros de experiências turísticas conjuntas, a serem promovidos tanto no Brasil quanto internacionalmente.

“O Litoral Norte de São Paulo é internacionalmente reconhecido por suas praias de beleza incontestável. Para 2025, os municípios da região planejam diversificar suas ofertas turísticas, explorando segmentos além do tradicional "sol e praia". A colaboração entre os municípios e o Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte de São Paulo tem sido fundamental para promover um desenvolvimento integrado e sustentável do destino. A região compartilha características como a predominância da Mata Atlântica, potencial para o turismo náutico e uma cultura caiçara preservada”.

A secretária destaca que, em Caraguatatuba, por exemplo, cerca de 70% do território municipal é protegido pelo Parque Estadual Serra do Mar, oferecendo trilhas, rios, cachoeiras e uma rica fauna silvestre para observação. “Esforços conjuntos estão em andamento para divulgar amplamente esses atrativos naturais. Além disso, iniciativas estão sendo tomadas para incentivar empreendedores náuticos a promover passeios que conectem Caraguatatuba, conhecida como a "Capital do Litoral Norte", às demais cidades da região, promovendo uma verdadeira integração dos destinos.A perspectiva para os próximos anos é promissora, com secretários técnicos trabalhando em parceria e um cenário político favorável entre prefeitos e o governo estadual”, acrescenta.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Ilhabela, Harry Finger, o trabalho que vem sendo desenvolvido vem mostrando resultados e impactando de maneira positiva todo trade turístico. “Em 2025, espero que Ilhabela e o Litoral Norte de São Paulo se destaquem ainda mais como um destino turístico sustentável, com a oferta de experiências que valorizam não só nossas belezas naturais, mas também os aspectos culturais. A colaboração entre os municípios que compõem a região, por meio do consórcio, é de fundamental importância para alcançarmos este objetivo. Acredito que o trabalho em conjunto nos permite desenvolver estratégias integradas que não só promovem nossa região, mas também garantem um turismo responsável e consciente, beneficiando nossa comunidade e encantando nossos visitantes de maneira autêntica”, destaca.

Já o secretário de Turismo de São Sebastião, Leandro Pereira, salienta que a continuidade do trabalho da Prefeitura de São Sebastião em conjunto com o Circuito Litoral Norte é de suma importância para que consolide a região como um destino integrado, oferecendo experiências diversificadas que valorizem nossas riquezas naturais, culturais e gastronômicas.

“Seguiremos com o objetivo de valorizar e fomentar o turismo responsável e sustentável, gerando emprego, renda e preservando o meio ambiente, sempre com foco de implementar políticas públicas que beneficiem moradores e visitantes. Além disso, o aquecimento da economia local é uma prioridade, com ações que fomentem e valorizem nossos artistas locais, como músicos, artesãos e outros profissionais da cultura, gerando renda e impulsionando o crescimento econômico. Acreditamos que essa valorização fortalece a identidade da região, enriquece a experiência turística e contribui para um turismo mais inclusivo, sempre com foco no bem-estar da comunidade local”, diz.

O secretário de Turismo de Ubatuba, Bruno Nunes Miguel de Oliveira ressalta que as expectativas para o turismo na região em 2025 são muito positivas. “Especialmente considerando o potencial de Ubatuba e do Litoral Norte como destinos que equilibram crescimento econômico com sustentabilidade. Espero que possamos consolidar a imagem de Ubatuba como um destino diferenciado, com infraestrutura de qualidade, uma experiência turística enriquecedora, e forte preservação ambiental. Isso inclui atrair turistas mais conscientes, melhorar a qualidade dos serviços prestados, e criar novas oportunidades de negócios para os moradores locais”.

O representante da pasta afirma ainda que: “a colaboração entre os municípios e o consórcio é essencial para isso, pois permite uma visão integrada do território. Trabalhar em conjunto facilita a implementação de políticas públicas que promovam o desenvolvimento sustentável, como a preservação dos recursos naturais, a padronização de boas práticas, e a promoção conjunta do destino. Além disso, iniciativas regionais, como eventos, campanhas de marketing e projetos náuticos ou culturais tornam o Litoral Norte mais competitivo e atraente em nível nacional e internacional”.

Para saber mais sobre o Circuito Litoral Norte acesse: circuitolitoralnorte.tur.br.