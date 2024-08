Clara Levy explora corações partidos no novo single "Chamada Perdida" Com piano e voz como destaque, a canção carrega fortes influências de R&B e é lançada e produzida pela Doody Records Cartão de Visita|Do R7 30/08/2024 - 19h21 (Atualizado em 30/08/2024 - 19h21 ) ‌



Com piano e voz como destaque, a canção carrega fortes influências de R&B e é lançada e produzida pela Doody Records

Inspirada em diferentes exemplos de relacionamentos que não deram certo, a cantora e compositora Clara Levy estreia seu novo single autoral, "Chamada Perdida". O novo lançamento da artista já está disponível em todas as plataformas digitais pela Doody Records.

No novo single, a composição autoral da artista explora a falta de comunicação em um relacionamento, o que inevitavelmente leva a corações partidos. A temática se baseia em diversas histórias de relacionamentos que não tiveram finais felizes, trazendo uma perspectiva ampla sobre as dificuldades emocionais que surgem nesses contextos. A canção foi construída pela artista junto ao time da Doody Records e durou cerca de 3 meses até estar 100% pronta.

"Eu busco mostrar que justamente é possível sair de um relacionamento, independente se é tóxico ou não, sendo mais forte. Muitas histórias - inclusive as bonitas que vivemos - marcam a gente de uma forma muito grande, e às vezes, aquele relacionamento não está bom mais para ser vivido. Dessa forma, a gente acha que nunca vai conseguir sair daquilo, mas quando finalmente nos desvinculamos o processo é muito lindo, é enriquecedor, e eu quero que as pessoas saibam que existe um 'após', sabe? Existe uma versão sua mais forte que você pode encontrar nesse processo todo", aponta Clara.

‌



A sonoridade do single chega de forma surpreendente. O som carrega um R&B contemporâneo, acompanhado de piano e voz. Mas, o single se torna ainda mais especial ao ter a mãe da artista como a pianista do trabalho. "Já tem tempos que eu gostaria de fazer algo assim. Acho que fica bem bonito na minha voz também. Buscamos colocar poucos elementos na faixa também porque achamos que se constroi de uma forma mais bonita, dando um maior valor para a dinâmica piano-voz", afirma Clara.

A artista expressa sua admiração por Gloria Groove e pelo estilo musical que ela propõe, destacando as nuances vocais e a dinâmica das músicas. Inspirada por essa vibe, que se alinha perfeitamente com sua voz mezzo-soprano, ela e sua equipe na Doody Records trabalharam juntos para criar um som que refletisse essa influência. Durante o processo, buscaram não apenas o que soaria melhor, mas também uma abordagem original que destacasse a autenticidade da artista.

‌



Estética anos 70

Clara também revela que a criação do cenário para as fotos do novo single foi um processo gradual, inspirado na estética dos anos 70. A artista, junto com sua stylist Vitória Viana, fotógrafa e editora Yasmin Dias, maquiadora Gabriela Treistman, e o designer Ruan, que cuidou da capa, trabalhou meticulosamente para incorporar uma vibe vintage, que acreditam estar em alta.

‌



A equipe se uniu e colaborou para trazer esse conceito nostálgico e elegante ao lançamento, refletindo o apreço de Clara por elementos retrô. A escolha do estilo visual foi pensada para complementar a música, tornando o projeto esteticamente atraente, alinhado com tendências e temáticas atuais.

A ponto de lançar o novo single, a artista também reflete sobre este trabalho e seu crescimento pessoal e artístico, reconhecendo a evolução de sua voz e estilo ao longo do tempo. Ela conta que sua música vem capturando emoções com mais profundidade, com histórias e sentimentos ao seu redor. Essa nova perspectiva tem influenciado suas composições, tornando-as mais ricas e conectadas com a vida em geral.

"Eu gostei demais desse single. Eu consigo sentir cada emoção que quis atribuir só pela minha forma de cantar. Fico arrepiada toda vez. Gosto MESMO de ouvir essa música. Tenho ficado cada vez mais feliz com minha evolução - mas não busco mais falar somente de histórias pessoas minhas, mas também de histórias que vejo ao meu redor. Tenho ficado cada vez mais observadora da vida - acho que isso ajuda muito a criar e compor", declara.

Sobre a expectativa para ver o som nas plataformas digitais e feedback do público, ela conta: "Estou muito ansiosa para que as pessoas conheçam esse meu lado um pouco mais deprê, (risos). Brincadeiras à parte, a música sempre foi uma forma de me conectar com o mundo através das minhas emoções. Eu sou uma pessoa que sente MUITO, sabe? E acho que isso fica claro nessa música. Espero que todos sintam e se conectem comigo ao escutar", finaliza a artista.

Redes sociais:

Instagram: @clarinhalevy