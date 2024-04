Clau lança o EP "TIPO EU" e revela face mais sensível em "Tutti Frutti": mulher forte e doce

Alto contraste

A+

A-

Projeto chega às plataformas nesta sexta-feira (29) mostrando uma fase mais madura e autêntica da cantora

Pré-Save: ​​https://virginmusicbr.lnk.to/TIPO-EU

Clau é um dos maiores nomes do pop nacional. Após dois anos de hiato, a cantora retorna à música com uma série de lançamentos, que acontecem desde 2023. Agora, nesta sexta-feira (29), a gaúcha lança seu novo EP, "TIPO EU", onde reforça sua estética própria em um trabalho ainda mais maduro e pessoal. Além disso, a data marca a chegada do novo single da cantora, "Tutti Frutti", uma explosão de sabor que revela a doçura por trás da casca durona. A música, composta por Clau e produzida por D Max, é um convite para conhecer a verdadeira essência da artista.

Clau é conhecida por suas letras fortes e empoderadas, mas em "Tutti Frutti" ela mostra um lado mais sensível e humano. A música usa metáforas como chiclete, gominha azeda e torta de limão para falar sobre a mistura de sabores que é a sua personalidade.

"Tutti Frutti" é um convite para conhecer a verdadeira Clau: uma mulher forte, doce e cheia de personalidade.

O videoclipe de "Tutti Frutti" é um verdadeiro banquete visual. Com cores vibrantes e cenários criativos, o clipe traduz a alegria e a leveza da música.

"TIPO EU"

"Tutti Frutti" faz parte do EP "TIPO EU", que fecha um ciclo e celebra o retorno de Clau à música. O EP, que já conta com os hits "Estranho" e "Tipo Eu", é um retrato da artista: autêntica, versátil e em constante transformação.

Clau está em um momento especial de sua carreira. A artista se prepara para um ano de muitos lançamentos, incluindo um projeto feminino que reúne artistas de diferentes estilos.

Show

Junto ao lançamento do EP, a cantora anuncia ainda seu retorno aos palcos com seu novo show. A estreia acontece na Casa Natura Musical no dia 11 de abril. A artista, dona de hits como "Pouca Pausa", "Primeira Vez" e "Cigana", apresenta um concerto imperdível com diversas participações especiais, como a de Delacruz e da cantora Ananda, grandes nomes da nova geração da música brasileira.

No show na Casa Natura Musical, Clau apresentará seus maiores sucessos, além de músicas de seu novo álbum. A artista promete uma noite vibrante e cheia de energia, com direito a muita música, dança e performances especiais.

Sobre Clau

Clau é uma cantora gaúcha que conquistou o cenário nacional com seu talento e personalidade. A artista ficou conhecida por hits como "Pouca Pausa", "Cigana" e "Tipo Eu". Em 2023, Clau retornou à música após dois anos de hiato e agora lança o EP "TIPO EU", que celebra sua versatilidade e autenticidade.

Gaúcha de Passo Fundo, Clau iniciou sua carreira postando vídeos e clipes covers no Youtube. Em 2018, lançou seu primeiro EP, “Relaxa”, mas foi o hit “Pouca Pausa”, parceria com CortesiaDaCasa e Haikaiss, que levou a cantora a nível nacional, ultrapassando os 134 milhões de plays no Spotify e 118 milhões de views no Youtube.