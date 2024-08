Cláudio Zoli apresentará o melhor da soul music brasileira no Rock In Rio 2024 O cantor se apresenta no palco Global Village no dia 21 de setembro celebrando a soul music Cartão de Visita|Do R7 11/08/2024 - 16h16 (Atualizado em 11/08/2024 - 16h16 ) ‌



O cantor se apresenta no palco Global Village no dia 21 de setembro celebrando a soul music

Abrilhantar a música popular brasileira com soul music é a missão do atemporal Cláudio Zoli, conhecido pelas canções "Noite do Prazer, "Cada um, Cada um", "À Francesa" e tantos outros que foi como coroado príncipe da soul music e rápido conquistou o coração de muitos. Sua marca registrada é o swing de suas músicas, evidenciado por sua voz rouca e a guitarra afiada que fazem qualquer um dançar há cerca de 40 anos, sendo seu tempo de carreira, com uma discografia invejável dividida em 14 álbuns e dois DVD's, além de ser prestigiado por prêmios como Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte" e o Disco de Ouro.