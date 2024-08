Clean Bandit se une Anne-Marie e David Guetta no novo single "Cry Baby" O trio pop britânico vencedor do Grammy Clean Bandit faz seu retorno oficial à música com o lançamento do novo single “Cry Baby” Cartão de Visita|Do R7 12/08/2024 - 16h26 (Atualizado em 12/08/2024 - 16h26 ) ‌



Escute: https://cbxamxdg.lnk.to/ CryBabyPR

O trio pop britânico vencedor do Grammy Clean Bandit faz seu retorno oficial à música com o lançamento do novo single “Cry Baby”, com a participação da vocalista Anne-Marie e do aclamado DJ e produtor internacional David Guetta. A nova música, lançada pela Sony Music, é acompanhada por seu vídeo oficial, dirigido, produzido e editado pelo Clean Bandit.

Com participações do especialista em trens Francis Bourgeois e da estrela nigeriana Ruger, no audiovisual, somos levados em uma viagem tumultuada de trem com Anne-Marie, que embarca em sua própria jornada de empoderamento para se libertar de um homem que não a merece. Jack e Luke, do Clean Bandit, estão conduzindo o trem, enquanto Grace serve chá para Francis Bourgeois e seu pai, que também construiu o conjunto de trens para o vídeo.

“Cry Baby’ marca a segunda colaboração entre o grupo indicado 8 vezes ao Brit Awards Clean Bandit e Anne-Marie, após o sucesso internacional “Rockabye”, com Sean Paul. O vídeo musical autodirigido da faixa está prestes a atingir três bilhões de visualizações no YouTube e a música é uma das quatro faixas do Clean Bandit a ultrapassar um bilhão de streams no Spotify, colocando-os no Billions Club do Spotify quatro vezes. As únicas outras bandas do Reino Unido a atingir esse marco são Queen, Arctic Monkeys, Coldplay e One Direction.

Falando sobre o novo single, Grace Chatto, do Clean Bandit, disse: “É difícil expressar em palavras o quanto ‘Cry Baby’ significa para mim. Saiu delicado, lúdico e suave, apesar da dor profunda da música. Ainda me faz chorar às vezes quando a ouço, quatro anos após termos começado. Sou muito grata por ela finalmente estar no mundo”.

Desde o início de 2024, o Clean Bandit tem provocado os fãs com novas músicas. O trio participou de dois sucessos latinos: ‘MAR AZUL’, com os gigantes colombianos do reggaeton Piso 21 & Jhosy, e depois 'Lambo Sport', com o rapper porto-riquenho Darell. Essas músicas foram escritas durante uma viagem estendida de composição em Miami, no início deste ano. Grace apareceu recentemente nas capas da Voir Magazine e Fault Magazine, falando em ambas sobre o que os fãs podem esperar dessa nova era.

Sobre o Clean Bandit:

Clean Bandit, um grupo de música eletrônica inglês formado em Cambridge, em 2008, alcançou quatro hits número 1 e dez no top 10 da UK Singles Chart. Eles dirigem e produzem seus próprios vídeos musicais. Três deles, “Symphony’’ ‘Rockabye’ e “Solo”, ultrapassam, cada, 1 bilhão de visualizações no YouTube; “Rockabye” tem mais de 2,9 bilhões de visualizações. O grupo é composto pela violoncelista Grace Chatto e pelos irmãos Jack e Luke Patterson. Jack, o principal compositor, ganhou dois Ivor Novellos por “Rather Be” e escreveu vários hits número 1 para outros artistas. A música do Clean Bandit mistura cordas e elementos eletrônicos e conta com vocalistas convidados como Demi Lovato, Sean Paul, Zara Larsson, Julia Michaels, Luis Fonsi, Ellie Goulding, Iann Dior, Mabel e Rema.

