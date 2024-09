Clube de Leitura CCBB 2024 traz Leonardo Padura ao Brasil Debate sobre O homem que amava os cachorros mostra, segundo o escritor, como uma grande derrota histórica pode ajudar não cometer os... Cartão de Visita|Do R7 09/09/2024 - 16h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 16h00 ) ‌



Debate sobre O homem que amava os cachorros mostra, segundo o escritor, como uma grande derrota histórica pode ajudar não cometer os mesmos erros em novos projetos sociais e econômicos num mundo tão desigual e caótico

O homem que amava os cachorros foi o livro escolhido em votação aberta pelo público brasileiro para a edição de setembro, no dia 11, do Clube de Leitura CCBB 2024, que traz o escritor Leonardo Padura ao Brasil depois de cinco anos de ausência dele no país.

No mesmo mês, o livro comemora uma década e meia de existência, desde que foi publicado na Espanha.

“Desde então o romance teve um longo percurso, com prêmios e edições em diversas línguas e agora mesmo devemos ter na Espanha uma reimpressão especial comemorativa por esses 15 anos de vida do livro”, conta o autor, que se alegra pela receptividade à obra também dos leitores, especialistas e jornalistas brasileiros.

‌



Padura destaca em O homem que amava os cachorros, publicado no Brasil pela Boitempo Editorial, a grande utopia igualitária que se pretendeu colocar na prática no século XX. “Essa briga pode ser considerada uma grande derrota histórica e entender as causas dela nos ajudará a não cometer os mesmos erros em novos projetos sociais e econômicos num mundo tão desigual e caótico como o que vivemos”, declara.

Segundo a curadora e mediadora do Clube de Leitura CCBB 2024, Suzana Vargas, a vinda do escritor cubano ao Brasil – que passa também pela 35ª Bienal de São Paulo, pelo Festival Literário de Cultura Judaica, na mesma cidade, e cumpre agenda no Norte e Nordeste do Brasil – esta oportunidade é uma janela para a literatura de autores latino-americanos, pouco traduzidos e divulgados entre os brasileiros - e com a recíproca verdadeira.

‌



“Desde que iniciamos a abordagem da literatura internacional, é objetivo do Clube de Leitura CCBB, agora em sua terceira edição, colocar nosso público em contato com grandes autores da América Hispânica. É o caso de Leonardo Padura, que se popularizou no Brasil com o O homem que amava os cachorros, livro que venceu a votação aberta para a escolha do título a ser debatido pelo Clube, conta Suzana Vargas.

Para além de ser considerado hoje uma espécie de best-seller latino-americano, a obra de Padura se ocupa de denunciar, através das histórias que narra, alguns acontecimentos históricos importantes que, em sua literatura, são vistos por dentro, através de personagens marcantes e uma fantástica capacidade de fabulação.

‌



Suzana Vargas diz que os livros dele são escritos para despertar o gosto pela leitura justamente pela capacidade que têm de mesclar acontecimentos históricos à literatura. “Padura faz isso com graça, ironia e humor e conduz o leitor com perspicácia até uma Havana desconhecida. Essa viagem nos revela, em consequência, uma Cuba surpreendente, suas contradições e suas lutas de sobrevivência”, analisa Suzana Vargas, para quem é um privilégio e uma honra o Clube de Leitura poder oferecer esse contato mais direto com Leonardo Padura.

SOBRE O LIVRO

O homem que amava os cachorros: Em uma trama fascinante, este romance explora os segredos da Revolução Espanhola, Revolução Russa e Revolução Cubana, ligando-os por meio do enigmático assassino de Leon Trotsky. O autor revela as contradições das utopias do século XX, oferecendo uma leitura instigante.

O encontro com Leonardo Padura reúne também o escritor e tradutor argentino Rodrigo Labriola, doutor em Literatura Comparada e professor de Literaturas Hispano-Americanas da UFRJ, autor, entre outros, de A Fome dos Outros: literatura, comida e alteridade no século XVI, e acontecerá no dia 11 de setembro de 2024, às 17h30, na Biblioteca Banco do Brasil, 5º andar, do CCBB RJ, com entrada gratuita.

O Clube de Leitura CCBB 2024 conta com o patrocínio do Banco do Brasil.

Os vídeos dos encontros ficam disponíveis, na íntegra, no YouTube do BB. O projeto vai até dezembro de 2024 e todas as edições anteriores já estão disponíveis.

Sobre os convidados

Leonardo Padura é escritor, jornalista e roteirista de cinema, autor de quatorze romances, vários deles estrelados pelo detetive Mario Conde e outros, como O Homem que Amava os Cachorros. Recebeu vários prêmios por sua obra literária, entre as mais importantes do Prêmio Nacional de Literatura de Cuba (2012), a Ordem dos Cavaleiros das Letras de França (2014) e o Prémio Princesa das Astúrias das Letras (2015).

Rodrigo Labriola é escritor e tradutor argentino. Doutor em Literatura Comparada e professor de Literaturas Hispano-Americanas da UFRJ, escreveu o ensaio A Fome dos Outros: literatura, comida e alteridade no século XVI (2007); as biografias De la mano de Dios a sus botines (1994) e La gran aventura de Armando Bo (1999); o romance Demonio Episodio Amaestrado (2003) e o livro de poesia Las minas (2023); além de diversos artigos acadêmicos em português, espanhol e inglês. Também foi tradutor de Os cálices vazios de Delmira Agustini (2020) e das peças A ilha deserta e Savério o cruel de Roberto Arlt (2022).

SERVIÇO:

Clube de Leitura CCBB 2024

Com Leonardo Padura e Rodrigo Labriola

Votação online – entre 15 e 16 de agosto – No perfil @ccbbrj

11 de setembro de 2024

Às 17h30

Evento Gratuito

Classificação indicativa: Livre

Ingressos disponíveis na bilheteria do CCBB ou pelo site bb.com.br/cultura a partir das 9h do dia do encontro.

Centro Cultural Banco do Brasil

Rua Primeiro de Março, 66, Centro, Rio de Janeiro.

Biblioteca Banco do Brasil – 5º andar

Contato: 21 3808-2020 | ccbbrio@bb.com.br