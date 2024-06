Coldplay anuncia álbum inédito “Moon Music” chega a todas as plataformas digitais no dia 4 de outubro deste ano; primeiro single do projeto, “feelslikeimfallinginlove...

Alto contraste

A+

A-

“Moon Music” chega a todas as plataformas digitais no dia 4 de outubro deste ano; primeiro single do projeto, “feelslikeimfallinginlove”, será lançado nesta sexta-feira (21)

A banda Coldplay anunciou, nesta segunda-feira (17), o lançamento de seu tão aguardado décimo álbum, “Moon Music”. O disco estará disponível nas lojas e em serviços de streaming, a partir do dia 4 de outubro de 2024.

O primeiro single do álbum, “feelslikeimfallinginlove”, será lançado nesta sexta-feira, 21 de junho. O Coldplay apresentou a música pela primeira vez na noite passada, durante seu show no estádio Puskás Aréna, em Budapeste, com ingressos esgotados. Assista ao vídeo aqui.

NOVOS FORMATOS E NOVOS PADRÕES DE SUSTENTABILIDADE

Publicidade

Em conjunto com as medidas de sustentabilidade inovadoras do Coldplay em sua atual turnê - que até agora produziu 59% menos emissões de CO2 do que sua turnê anterior em estádios - a banda fez grandes esforços para tornar o lançamento físico de “Moon Music” o mais sustentável possível.

Este será o primeiro álbum do mundo lançado como um LP EcoRecord de 140g, com cada cópia feita de nove garrafas de plástico PET recicladas. Isso evitará a fabricação de mais de 25 toneladas métricas de plástico virgem e proporcionará uma redução de 85% nas emissões de CO2/kg no processo de fabricação em comparação com o vinil tradicional de 140g.

Publicidade

Além disso, a banda colaborou com parceiros de longa data, The Ocean Cleanup, para criar um formato adicional: a Edição Notebook EcoRecord LP. O rPET para esta edição é composto por 70% de plástico interceptado pela The Ocean Cleanup do Rio Las Vacas, na Guatemala, e impedido de chegar ao Golfo de Honduras e ao Oceano Atlântico. Confira o vídeo da The Ocean Cleanup sobre o processo aqui.

As edições em CD de “Moon Music” serão as primeiras do mundo a serem lançadas em EcoCD, criado a partir de 90% de policarbonato reciclado, proveniente de resíduos pós-consumo. Isso proporcionará pelo menos uma redução de 78% nas emissões de CO2/kg e evitará a fabricação de mais de cinco toneladas métricas de plástico virgem.

Publicidade

LANÇAMENTO DA PRIMEIRA EDIÇÃO LIMITADA

Com o objetivo de reduzir o desperdício, a primeira tiragem de “Moon Music” (tanto EcoRecord LP quanto EcoCD) será estritamente limitada e produzida com uma especificação mais alta do que quaisquer edições futuras. Todos os produtos da Primeira Edição EcoRecord LP serão numerados individualmente.

“Moon Music” está disponível para pré-venda no site oficial da banda em quatro formatos físicos, todos claramente marcados como Primeira Edição, com todos os produtos EcoRecord rPET LP numerados individualmente:

Standard EcoCD

Standard EcoRecord LP

Edição Notebook EcoCD

Edição Notebook EcoRecord LP + EcoCD

A Edição Notebook (EcoCD e EcoRecord LP) vem como um livro de capa dura. O livro é uma réplica fiel do caderno de estúdio original de Chris Martin, apresentando 28 páginas de notas, letras e ilustrações inéditas do processo de escrita e gravação do álbum. A Edição Notebook também inclui notas de voz e demos adicionais das sessões de gravação do álbum, proporcionando uma visão especial sobre o desenvolvimento da música.

“Moon Music” é o primeiro álbum do Coldplay desde Music Of The Spheres, de 2021, que inclui o single TOP 1 nos EUA, “My Universe”, com BTS, e foi indicado ao prêmio de “Álbum do Ano”, no Grammy Awards. Music Of The Spheres já acumulou mais de quatro bilhões de streams.