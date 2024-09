Coldplay lança nova versão da faixa "We Play" O single, já disponível em todas as plataformas digitais, traz um verso em espanhol da cantora argentina TINI Cartão de Visita|Do R7 06/09/2024 - 17h51 (Atualizado em 06/09/2024 - 17h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O single, já disponível em todas as plataformas digitais, traz um verso em espanhol da cantora argentina TINI

Uma nova versão do último single do Coldplay, "WE PRAY", foi lançada nesta quinta-feira (5), em todo mundo, com um verso em espanhol da cantora argentina TINI. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais. Ouça aqui. A música, que já está no topo das paradas ao redor do mundo, também conta com a participação da rapper britânica Little Simz, do astro nigeriano de Afrobeats Burna Boy e da artista de R&B palestino-chilena Elyanna. A versão com Elyanna estará disponível em breve, a partir do dia 20 de setembro.

Na semana passada, todos os quatro convidados da música acompanharam o Coldplay em uma performance de rua surpresa de "WE PRAY" na Grafton Street, em Dublin. Em seguida, eles apresentaram a música juntos ao vivo na primeira das quatro noites de shows esgotados da banda no Croke Park, também em Dublin. Os vídeos das duas performances contribuíram para mais de 230 milhões de visualizações de "WE PRAY" nas redes sociais.

"WE PRAY" é a segunda música a ser lançada do próximo álbum da banda, “Moon Music”, que será lançado no dia 4 de outubro de 2024.

‌



Esta semana, Chris Martin postou um vídeo oferecendo algumas reflexões sobre o álbum e sua edição especial Notebook, dizendo: "Acho que este álbum é uma resposta ao conflito interno, dentro de mim, e também a todo o conflito externo, tentando descobrir qual é a melhor resposta. E acho que ‘Moon Music’ está tentando dizer que talvez o amor seja a melhor resposta”. Assista aqui.

O novo álbum definirá novos padrões de sustentabilidade, com cada LP feito de 100% de garrafas plásticas recicladas (nove por disco).

‌



Esta nova faixa é a sucessora do single "feelslikeimfallinginlove", lançado em junho, que foi indicado em duas categorias do MTV VMAs. A música liderou as paradas do iTunes ao redor do mundo, chegando ao TOP 1 tanto na parada de transmissões do Reino Unido, quanto na Official Big Top 40.