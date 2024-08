Coldplay, U2, Sting, Omara Portuondo e Ibrahim Ferrer formam o projeto "Rhythms Del Mundo" A renda obtida com o EP será destinada ao combate às mudanças climáticas e à ajuda a desastre naturais Cartão de Visita|Do R7 06/08/2024 - 16h56 (Atualizado em 06/08/2024 - 16h56 ) ‌



A renda obtida com o EP será destinada ao combate às mudanças climáticas e à ajuda a desastre naturais

O icônico projeto musical Rhythms Del Mundo, que inclui versões cubanas de “Clocks”, do Coldplay, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”, do U2, e “Fragilidad”, de Sting, estará disponível para streaming em 16 de agosto de 2024.

O EP também apresenta os lendários cantores cubanos Omara Portuondo e o falecido Ibrahim Ferrer, do Buena Vista Social Club.

O projeto apoia a instituição de caridade ambiental Artist Project Earth (APE).

Todos os lucros gerados pela APE a partir do EP ajudarão a financiar projetos e iniciativas eficazes para combater as mudanças climáticas e proporcionar alívio em caso de desastres naturais. Até o momento, os fundos arrecadados apoiaram 350 iniciativas voltadas para a mudança climática e o alívio de desastres.

Todas as músicas foram gravadas em Havana, Cuba, com um elenco de estrelas de músicos cubanos, incluindo Barbarito Torres, Amadito Valdés, Virgilio Valdés, Demetrio Muñiz, Frank Rubio, Tomás “El Panga” Ramos, Manuel “Guajiro” Mirabal, Orlando “Cachaíto” López e a vocalista Coco Freeman.

O álbum original aclamado pela crítica chegou ao topo das paradas em muitos países e obteve várias certificações em ouro e platina em todo o mundo.

Esse EP é dedicado à memória do fundador da APE e lendário compositor Kenny Young, que criou o projeto com Ron Oehl e os Berman Brothers. O legado do projeto continuará com a participação do filho de Kenny, Joel Young.

“O que antes era chamado de mudança climática agora se tornou uma emergência climática global. Como as enchentes, os incêndios e as secas causam estragos em todo o mundo, precisamos de uma profunda mudança de rumo. A APE apoia os defensores do clima e os ativistas ambientais. Os benefícios desse álbum nos permitem ser ainda mais eficazes.” - Herbert Girardet, diretor da APE

Tracklist:

1. RDM feat. Coldplay: “Clocks”

2. RDM feat. Sting: “Fragilidad”

3. RDM feat. Omara Portuondo: “Killing Me Softly”

4. RDM feat. U2: “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”

5. RDM feat. Ibrahim Ferrer & Omara Portuondo: “Casablanca (As Time Goes By)”

Sobre a ForMusic:

Fundada no ano de 2016 por Nando Machado e Daniel Dystyler, a ForMusic é uma agência de marketing e promoção focada em projetos de música que conecta marcas, empresas, artistas e gravadoras de todo o mundo que querem ver o seu público crescer dentro do Brasil. Desde o início, ganhou destaque por trabalhar com as principais gravadoras e selos independentes do mercado, e hoje, representa artistas de nomes como Beggars Group, Domino Records, [PIAS], Nettwerk, Big Loud, entre muitas outras.

