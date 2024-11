Com agenda lotada em novembro, Zezo Potiguar embala o Brasil ao som do forró Cantor leva repertório romântico para fãs do Amazonas até São Paulo com shows solo e do projeto "À Vontade" Cartão de Visita|Do R7 11/11/2024 - 17h30 (Atualizado em 11/11/2024 - 17h30 ) twitter

Cantor leva repertório romântico para fãs do Amazonas até São Paulo com shows solo e do projeto "À Vontade"

O cantor Zezo Potiguar, conhecido por sua presença marcante no cenário do forró, revelou sua agenda de shows para o mês de novembro. Com apresentações programadas em 11 dias diferentes, Zezo levará seu repertório de sucessos para fãs de várias regiões do Brasil

Durante o mês, o artista passará por cidades em oito estados distintos, incluindo Amazonas, Ceará, Maranhão, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e São Paulo. Entre as cidades de destaque estão Parintins (AM), Buriticupu (MA), Trairi (CE) e Rio de Janeiro (RJ). Ao lado de Luan Estilizado e Raí Saia Rodada, Zezo também irá realizar shows do projeto especial de sucesso "À Vontade" em Serra do Mel (RN), Rio de Janeiro (RJ) e Sumaré (SP).

Com décadas de estrada e uma base fiel de fãs, Zezo promete emocionar o público com grandes sucessos de sua carreira como "Meu Vício É Você", faixa que acumula 12 milhões de reproduções no Spotify, e outros hits presentes em suas dezenas de álbuns.

Além das canções românticas que o consagraram, o cantor tem conquistado cada vez mais admiradores em outras regiões do Brasil. Zezo possui 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify e mais de 226 milhões de reproduções nos vídeos de seu canal no YouTube.