Com Akon, Brytiago lança EP inspirado no afrobeat, “Afro Vibes”

O porto riquenho está de volta com seu mais novo projeto, já disponível em todas as plataformas digitais

O cantor porto riquenho Brytiago lançou, nesta sexta-feira (19), seu mais novo EP “Afro Vibes”, inspirado pela sonoridade do afrobeat. Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, o projeto conta com diversas participações de nomes latinos de destaque, como Farruko, Piso 21 e Lenny Tavárez, além de um feat. com o lendário Akon.

Ouça “Afro Vibes”.

Com 11 milhões de ouvintes mensais, Brytiago já se solidificou na cena da música latina, já tendo colaborado com grandes artistas como Bad Bunny, Daddy Yankee e Arcangel. O artista se popularizou combinando a música urbana latina com o reggaeton, mas, agora no seu novo projeto, acrescenta influências da cultura africana.

Brytiago planeja, com esse novo projeto, abranger um público ainda maior, expondo sua versatilidade enquanto cantor e compositor. Trazendo 8 faixas, todas com uma forte pegada de reggaeton, o artista incluiu “20/10” inspirado pelo Brasil, trazendo nela beats de funk.

“Essa música eu fiz com Diley e Remers, dois novos produtores de Puerto Rico. É uma faixa que eu gosto muito dentro do álbum, é muito boa para dançar. Dedico a todas as mulheres lindas, espero que elas escutem essa música enquanto se arrumam pra sair para bailar”, afirma o cantor sobre esta faixa de “Afro Vibes”.

Este é o primeiro lançamento do artista após o grande hit “Kilerito”, faixa com Anuel AA, que ultrapassou 31 milhões de visualizações no YouTube e estreou em #1 no chart viral da República Dominicana, Honduras, Porto Rico, Nicarágua e Panamá. Somente no Spotify, a faixa já acumulou mais de 27 milhões de streams.

A faixa-foco de “Afro Vibes” é “Paracaídas”, com a participação de Akon, cantor conhecido universalmente. Unindo afrobeat e reggaeton em uma faixa leve, Brytiago relata que a gravação com Akon foi uma realização de um sonho, já que “cresci ouvindo suas músicas”.

“Eu gravei ‘Paracaídas’ um dia no estúdio, e fui focar em outros lançamentos. Três meses depois, meu produtor me ligou via Facetime e ele estava com Akon no estúdio. Ele disse que tinha ouvido a faixa e tinha gostado muito, e perguntou se podia colocar alguns versos na música. Eu disse que ’claro que sim’! Quem vai dizer ‘não’ a gravar com o Akon? Ele é uma lenda, eu cresci ouvindo suas músicas!”, afirma Brytiago.

Além do lançamento nas plataformas digitais, via ONErpm, “Paracaídas” também irá receber um videoclipe especial, com participação de Brytiago e Akon. O vídeo foi lançado no canal oficial de Brytiago no mesmo dia do EP (19).

Sobre Brytiago: Brytiago é um cantor e compositor porto riquenho, que deixou sua marca tanto no reggaeton, como na cena trap, desde o início da sua carreira, quando foi empresariado pela Cartel Records, selo do artista Daddy Yankee, até os dias de hoje.

Aos 29 anos, Bryan Santiago Cancel é um artista reconhecido mundialmente por vários de seus singles e lançamentos em colaboração com artistas do reggaeton. Seus hits incluem “Bipolar”, “Netflixxx”, “La Mentira” e “Asesina”. Brytiago já colaborou com artistas como Bad Bunny, Daddy Yankee, Anuel AA, Nicky Jam, Ozuna, Arcángel, Farruko e vários outros.

Sobre Akon: Akon é um cantor, compositor e produtor musical senegalês-americano. Akon chegou à fama em 2004 após o lançamento de seu single "Locked Up", do seu álbum de estreia Trouble. Seu segundo álbum, Konvicted, foi indicado para o Grammy Award juntamente com o single "Smack That". Ele é o fundador da Konvict Muzik e Kon Live Distribution.

É conhecido por realizar trabalhos com vários artistas, tendo mais de 155 participações, e 23 canções registradas na parada musical Billboard Hot 100. Ele é um dos 10 artistas que conseguiram ficar ao mesmo tempo em primeiro e em segundo lugares simultaneamente nos gráficos da Billboard Hot 100, duas vezes, com "Don't Matter" e "The Sweet Escape".