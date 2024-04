Com batidas de pop e funk, Larissa Amoreli lança “Noite Assim” Em “Noite Assim”, Larissa Amoreli oferece batidas de pop e trechos em inglês, com uma dose de sensualidade em sua letra

Em “Noite Assim”, Larissa Amoreli oferece batidas de pop e trechos em inglês, com uma dose de sensualidade em sua letra

Ouça Noite Assim: https://onerpm.link/NoiteAssim

A cantora mineira Larissa Amoreli lança nesta sexta (05), o single “Noite Assim”. A canção, de composição autoral, traz batidas de pop funk e uma melodia dançante, que promete agitar as pistas de dança no Brasil e Estados Unidos. O lançamento chega acompanhado de um videoclipe, disponível no YouTube oficial da cantora.

A cantora, que vive nos Estados Unidos há 12 anos, vem se destacando por ser eclética e poliglota, trazendo personalidade e latinidade para suas músicas, além de acrescentar o inglês e o espanhol em seus trabalhos. Em “Noite Assim”, Larissa Amoreli oferece batidas de pop e trechos em inglês, com uma dose de sensualidade em sua letra: “O que eu faria por uma noite assim. Meu corpo adoraria seu corpo em cima de mim”.

“A composição de “Noite Assim” é minha. Já fazia tempo que queria misturar o português e o inglês. Com um time de peso, consegui encontrar a melodia perfeita para alcançar brasileiros e americanos. Cilton Junior (um dos maiores produtores vocais na indústria musical brasileira) direcionou toda a produção vocal e me ajudou a encontrar o timbre certo para esse projeto. Lauro Duarte também faz parte desse time e fez toda a produção musical. Lauro é um verdadeiro gênio musical e criou todos os arranjos ... tudo foi feito à distância. Sou muito abençoada por ter pessoas de tanto talento somando comigo, mesmo a distância. A direção de imagem e o clipe ficaram aos meus cuidados”, comenta Larissa Amoreli.

Gravado em um galpão, no centro da cidade de Atlanta (EUA), o clipe foi dirigido por Two Sense Photography em colaboração com Five Reels e apresenta toda a estética pop, numa nova era na carreira de Larissa Amoreli. Todos os acessórios usados foram feitos pela artista, que também assina a direção de imagem.

“Eu sonhei com alguns detalhes, com algumas roupas e quando cheguei na loja, tinha exatamente o vestido que eu tinha sonhado: o vestido branco com estrelas. Um detalhe engraçado, é que no dia da gravação, eu não planejava dançar no clipe. Eu estava com o salto muito alto e eu nem pensei nesse detalhe, mas aí o Brandyn, (um Rapper Americano com muita experiência no mercado Norte Americano) que se tornou um grande amigo, disse que era de extrema importância dançar. Então, escutei o conselho, criei coragem e inventei a coreografia na hora mesmo, sem planejamento ou ensaios”, complementa Larissa Amoreli.

Ouça “Noites Assim” nas principais plataformas de música: https://onerpm.link/NoiteAssim.

Sobre Larissa Amoreli

Larissa Amoreli tem 28 anos de idade, é mineirinha de Ituiutaba, e aposta em uma ousada carreira nos Estados Unidos, onde mora há mais de 12 anos.

Resultados do esforço pessoal e de uma assessoria bem estruturada, e uma forte base criada pela estrategista de carreira Maris Tavares, a artista tem trabalhado e aprendido com alguns dos maiores produtores, compositores e artistas do cenário musical brasileira nos últimos dois anos. Daniel Silveira, Waléria Leão, Cilton Junior e Bigair Dy Jaime são alguns dos nomes envolvidos nos projetos mais recentes lançados pela cantora.

Multilingue, Larissa escreve músicas em inglês, português e espanhol. Em seus trabalhos se destacam as músicas "Todas Menos Eu", com clipe gravado nos EUA: "Não Apaixona Bebê", "Fatal”, música bilíngue, na qual a artista mostra uma canção envolvente para o público latino. A mais recente, "Halo", trouxe a parceria da cantora com Brandyn H Wood, produtor e compositor americano. Foi a estreia oficial da mineira no cenário musical dos EUA.

Com o sucesso da canção entre o público brasileiro, Larissa assinou sua parceria com a Bordeaux Entertainment. A gravadora está focada no desenvolvimento artístico e acredita que Larissa tem potencial para se tornar um sucesso global. Este é um passo promissor e emocionante para sua carreira e futuro.

Vivendo em Atlanta, no estado da Geórgia, Larissa tem como referência, nomes conhecidos entre os brasileiros, como a norte-americana Shania Twain e a goiana Marília Mendonça. Embora sempre tenha sonhado em cantar, somente agora, já adulta, ela decidiu fazer isso profissionalmente e já contabiliza fãs e números expressivos na internet.

Para alcançar maior público, ela também cria versões em inglês para alguns hits sertanejos brasileiros em uma performance aclamada por norte-americanos de vários estados. O show conta também com blocos de country americano, pop e sertanejo em português, o que torna as apresentações únicas e altamente prestigiadas pelas duas comunidades.

Para 2024, a cantora prepara seu primeiro álbum, enquanto cumpre sua agenda em turnê internacional pelo Brasil, em Abril.

