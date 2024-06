Com clássicos da Disney, Banda Sinfônica da Alma apresenta concerto no Teatro Municipal Espetáculo, agendado para 6 de junho, tem acesso gratuito e integra a agenda de programação do aniversário de Ribeirão Preto

Com repertório especial com temas de filmes clássicos da Disney, a Banda Sinfônica da Academia Livre de Música e Artes de Ribeirão Preto (Alma) apresenta concerto no dia 6 de junho (quinta-feira), às 20h, no Teatro Municipal (Alto do São Bento, s/nº). A apresentação integra a agenda oficial do mês de aniversário de Ribeirão Preto e o acesso é gratuito. A distribuição dos ingressos começa às 19h do dia do espetáculo, na bilheteria do teatro, e são 514 lugares disponíveis.

José Mário Cezário Matsumoto, maestro e professor de Prática de Orquestra na Academia, explica que, para este concerto, o desafio proposto aos alunos foi o de trabalhar músicas de compositores como Alan Menke, Randy Newman, Michael Fiacchino e Klaus Bedelt, entre outros, que são responsáveis por composições de produções clássicas da Disney. Na apresentação, o público vai identificar e se emocionar com temas de filmes como “Frozen”, “Moana”, “A Bela e a Fera” e “Piratas do Caribe”. “O repertório escolhido retrata todo um mundo de fantasias e celebrações e o trabalho está pensado no aprimoramento técnico dos nossos alunos para entregar ao público uma experiência de alto nível”, pontua Matsumoto.

Formada por cerca de 40 integrantes, a Banda Sinfônica da Alma reúne, além dos estudantes da Academia, músicos parceiros e alguns pais de alunos que também são instrumentistas. “Na prática, são todos alunos. Os ensaios acontecem em formato de aula, uma vez por semana, para treinar e aprimorar a prática de conjunto, atividade preparatória para tocarem em grupos, uma vez que todo o trabalho realizado pela Alma visa a formação dos futuros musicistas tanto no âmbito individual, como no coletivo”, destaca o maestro, reforçando que a banda é um curso que sempre tem vagas abertas e os interessados devem procurar a Academia para saber como ingressar nas aulas.

O Concerto da Banda Sinfônica integra as apresentações públicas do núcleo de Ribeirão Preto da academia, em um projeto aprovado no ProAC/ICMS - Programa de Ação Cultural, do Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com patrocínios das empresas Ópera - Usina Alta Mogiana S/A e NECTA; Suíte - Santa Helena Indústria de Alimentos; e Ária - Supermercado Canesin.

Serviço

Evento: Concerto da Banda Sinfônica Alma

Data e horário: 06/06 (quinta-feira) | 20h

Local: Teatro Municipal de Ribeirão Preto - Alto do São Bento s/nº

Acesso: gratuito - retirada de ingressos a partir de 19h na bilheteria do teatro

Sobre a Alma

A Alma - Academia Livre de Música e Artes é uma associação privada sem fins lucrativos, com sede em Ribeirão Preto (SP). Começou suas atividades em agosto de 2014, com o objetivo de proporcionar a crianças e adolescentes iniciados em artes, especialmente em música, a possibilidade de aperfeiçoamento técnico, artístico e expressivo. A escola de música e artes conta com o apoio de compositores e arranjadores residentes, garantindo uma produção artístico-pedagógica conectada com o mundo atual. Dessa forma, o papel da Alma é oferecer um meio para que crianças e adolescentes (de quaisquer origens sociais) possam, uma vez iniciados e com bases artísticas fundamentadas, se aperfeiçoarem no sentido do acesso às melhores universidades e orquestras/coros nacionais ou internacionais. Em 2017, a Alma criou o Núcleo de Formação Musical (nível iniciante) nas cidades de São Joaquim da Barra e Guará, nas escolas públicas destas cidades, com o objetivo de preparar crianças para ingressarem no Núcleo de Formação Avançada, em Ribeirão Preto.