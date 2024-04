Com Freddy DJ, Lippe Rodrigues lança remix de ‘Baby Vem Me Usar’ A faixa chega em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira, 09

Pré-save: https://sym.ffm.to/babyvemmeusarremix

Após grande sucesso da música ‘Baby Vem Me Usar’, que alcançou mais de 500 mil streamings nas plataformas digitais, tendo viralizado com a dancinha da música que foi reproduzida por influenciadores como: Léo Silva, Matheus Queiroz, Pamela Sara, Vitória Azevedo e Patrick, Lippe Rodrigues aposta em uma batida ainda mais dançante e animada para esta música, com um estilo diferente da original, mas que promete superar as expectativas dos seus fãs e esquentar este carnaval, o remix chega nesta sexta-feira, 09, em todas as plataformas digitais.

Freddy DJ tem um estilo de batida mais puxado para o funk e eletrônica. Já Lippe, suas produções musicais são uma mistura do estilo pop com sertanejo. “Foi a junção perfeita! Ele tem um estilo de batida muito bom e dançante, tem tudo a ver com a música, combinou muito.”, comenta Lippe Rodrigues.

Sendo uma nova aposta para o carnaval, o cantor revela que para 2024, ele irá trazer várias novidades ao decorrer do ano, com lançamentos de novas faixas, remix com novos estilos, participações especiais e muito mais. O cantor vem surpreendendo a todos com a sua ousadia nas produções e presença de palco, tornando-se um artista completo.

“Temos esse ano alguns projetos bem legais que envolvem a participação de outros artistas com estilos musicais diferentes. Quero estar sempre inovando as minhas músicas para trazer o melhor para os meus fãs.”, revela o cantor.

O cantor já abriu shows para grandes artistas como Maiara & Maraisa, Yasmin Santos, Rio Negro e Solimões, Maria Cecília e Rodolfo e Felipe Araújo, e pretende buscar mais ainda seu espaço no mundo da música.