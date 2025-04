Com ingressos esgotados há três meses, Ludmilla arrastou multidão com turnê Numanice em Niterói Ludmilla trouxe show espetacular neste domingo para o município do Rio de Janeiro Cartão de Visita|Do R7 15/04/2025 - 12h06 (Atualizado em 15/04/2025 - 12h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ludmilla trouxe show espetacular neste domingo para o município do Rio de Janeiro

Após uma estreia de sucesso em solo americano, com show em Miami nas últimas semanas, Ludmilla desembarcou em Niterói neste domingo, dia 13, com sua aclamada turnê Numanice, para uma apresentação no Caminho Niemeyer. O evento reuniu fãs de todas as partes para celebrar o projeto de pagode da cantora, que vem encantando plateias por onde passa. Pela primeira vez com o Numanice em Niterói, a turnê teve os ingressos esgotados três meses antes do show, reafirmando, mais uma vez, o sucesso da turnê.

O show foi um verdadeiro espetáculo, com a plateia lotada e ingressos esgotados há meses. Ludmilla entregou uma performance inesquecível em Niterói, embalada por sucessos do Numanice e acompanhada por participações especiais do rapper Caio Luccas e do cantor de pagode Yan. Um dos momentos mais emocionantes da noite foi quando Brunna Gonçalves, esposa da cantora, apareceu em uma vídeo chamada direto das Maldivas para cantar com Ludmilla, levando o público ao delírio.

A turnê entrou na reta final com apresentações em Brasília (03/05), Ribeirão Preto (31/05) e São Paulo (08/06). E atendendo aos inúmeros pedidos dos fãs, o grandioso encerramento da turnê será no Rio de Janeiro, no dia 26 de julho. O show final promete ser uma noite histórica, repleta de pagode, energia contagiante e a celebração de tudo o que Numanice representa. Confira todas as datas e informações no Instagram.

‌



O Numanice consolidou-se como uma das maiores labels musicais do Brasil, com uma turnê que atravessa o país, e também o mundo, lotando arenas em diversas cidades. Os ingressos esgotam em minutos, provando a força dessa conexão única entre Ludmilla e seu público. A turnê é marcada por uma produção de altíssimo nível, um repertório com diversos sucessos e surpresas que encantam a cada apresentação.

Além dos números impressionantes de público, o Numanice também reflete sua grande relevância digital. Com mais de quatro bilhões de streams em todas as plataformas, a série de álbuns é um marco na carreira de Ludmilla. O Numanice é também um agente de transformação social. Até o momento, a turnê arrecadou cerca de 25 toneladas de alimentos, que foram destinados a comunidades em situação de vulnerabilidade, e gerou mais de 20 mil empregos diretos e indiretos, reafirmando o compromisso de Ludmilla com o impacto positivo nas cidades que visita.

Desde sua criação, o espetáculo já foi presenciado por mais de 500 mil pessoas, e o faturamento estimado gira em torno de R$ 185 milhões, o que torna o Numanice como um marco histórico para a indústria do entretenimento.