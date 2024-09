Com lançamento de álbum triplo + disco bônus, Nando Reis leva nova turnê para a Farmasi Arena Casa de espetáculos na Barra Olímpica recebe show do artista no dia 30 de novembro Cartão de Visita|Do R7 06/09/2024 - 01h51 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-