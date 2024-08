Com lançamentos e novidades para 2024, Jammil se prepara para apresentação no RP Folia Evento que recebe a banda no dia 14 de setembro, no Estádio Palma Travasso, contará também com shows de Bell Marques e Tomate Cartão de Visita|Do R7 07/08/2024 - 17h17 (Atualizado em 07/08/2024 - 17h17 ) ‌



Antonio Barbosa da Silva neto

De volta a cidade, Jammil tem um encontro marcado com os foliões de Ribeirão Preto. A banda baiana - uma das principais representantes do axé e “puxadora” de grandes Carnavais - arrastará os foliões pelo circuito de trios elétricos do RP Folia, no dia 14 de setembro, no Estádio Palma Travassos.

No repertório, Jammil prepara novidades que prometem agitar os micareteiros, além de hinos do axé como: "Praiero", "Milla", "Ê Saudade" e “Tchau (I have to go now)”.

“Meu coração se enche de gratidão em saber que vamos estar de volta em Ribeirão e celebrar uma festa tão especial e linda como o RP Folia. Bora levar muita alegria e axé para essa cidade que nos acolhe com tanto amor e carinho. O estádio vai ferver, estamos chegando!”, comenta Rafael Barreto, vocalista da Jammil.

A banda, que tem disponibilizado singles inéditos ao longo do ano, acaba de lançar a canção “De Novo”, com produção musical de Manno Góes e Marcelinho Oliveira. Gravada em Salvador, a música celebra a energia e os amores de Carnaval.

Para este segundo semestre, diversos lançamentos estão previstos, como um novo álbum reunindo todas as músicas recentes da banda, além da gravação de um DVD na Ponta de Humaitá, dentro do projeto tradicional do grupo, “Vamos Ver o Pôr do Sol”.

Sobre o RP Folia

Pertencente ao circuito das micaretas que integram o Folianópolis, um dos principais carnavais fora de época do Brasil, o RP Folia movimentará Ribeirão Preto no dia 14 de setembro, no Estádio Palma Travassos.

A festa seguirá o formato tradicional dos carnavais fora de época com apresentações de Bell Marques, Jammil e Tomate. Serão dois trios elétricos percorrendo o circuito fechado e aproximadamente nove horas de folia.

Os setores disponíveis são bloco - seguindo o trio elétrico - e camarote, ambos com abadás. Com valores a partir de R$150,00 – sujeito a alteração de acordo com o lote - as vendas estão disponíveis através da plataforma Blue Ticket e no ponto físico, localizado na Bodytech do Iguatemi Ribeirão Preto.

RP Folia 2024

Quando: 14 de setembro de 2024

Onde: Estádio Palma Travassos

Horário: 14h

Atrações: Tomate, Bell Marques e Jammil

Convites: Ponto físico na Bodytech do Iguatemi Ribeirão Preto e pelo site Blue Ticket