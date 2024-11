Com o álbum "COLLAB", em parceria com Gonzalo Rubalcaba, Hamilton de Holanda é indicado ao Grammy Em mais uma indicação de uma trajetória memorável, o premiado bandolinista Hamilton de Holanda acaba de ser anunciado como um dos brasileiros... Cartão de Visita|Do R7 13/11/2024 - 17h48 (Atualizado em 13/11/2024 - 17h48 ) twitter

Em mais uma indicação de uma trajetória memorável, o premiado bandolinista Hamilton de Holanda acaba de ser anunciado como um dos brasileiros nomeados ao Grammy 2025. Concorrendo na categoria “Best Latin Jazz Album” com o trabalho “COLLAB”, lançado em junho deste ano, com a colaboração do pianista afrocubano Gonzalo Rubalcaba, o artista soma mais uma indicação à sua distinta carreira musical. A premiação acontecerá em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 2 de fevereiro.

“Que alegria ter sido nomeado ao Grammy 2025 com o álbum ´COLLAB´, feito em parceria com Gonzalo Rubalcaba. Estou me sentindo no começo da carreira, uma emoção juvenil e autêntica. É só agradecer mesmo todo mundo que fez esse trabalho conosco e preparar as malas para ir à Los Angeles em fevereiro. Viva a música!”, comemora Hamilton.

“COLLAB” representa o encontro entre os prestigiosos estilos de jazz afrocubano e brasileiro, personificados por dois dos seus maiores expoentes: o virtuoso bandolinista brasileiro Hamilton de Holanda, cuja habilidade e criatividade têm representado a música brasileira pelo mundo, e o renomado pianista afrocubano Gonzalo Rubalcaba, conhecido por sua técnica impecável e inovação rítmica.

Neste projeto, é possível mergulhar em um rio caudaloso de improvisação e criatividade, que desperta uma experiência auditiva única e envolvente. Juntos, eles criaram um álbum que é, ao mesmo tempo, complexo e acessível, desafiador e agradável. “COLLAB” é uma jornada musical através de paisagens sonoras variadas, enraizada em suas ancestralidades africanas comuns, onde cada faixa oferece uma nova descoberta.