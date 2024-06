Cartão de Visita |Do R7

Com o lançamento de "Brat", Charli XCX alcança 1º lugar na Deezer A cantora também registrou um crescimento de 375% em streams nas primeiras 24 horas da estreia do álbum

O comeback da cantora, compositora e DJ britânica Charli XCX veio aí! Com a estreia do seu sexto álbum, "Brat", a artista já é a mais procurada na Deezer. Charli também teve um crescimento de 375% nos streams na plataforma nas primeiras 24 horas após a estreia.

O disco intitulado de "Brat", tradução para crianças mimadas e mal-educadas, conta com 15 faixas autorais e eletrizantes, além de uma capa verde neon, ou melhor, "verde brat", que viralizou nas redes sociais.

Confira as músicas mais escutadas do álbum na Deezer:

360 Talk talk Club classics Von dutch Sympathy is a knife

Os dados também revelam que suas músicas foram mais escutadas por pessoas entre 26 a 35 anos (uma fatia de 54% do total), logo em seguida estão os ouvintes de 18 a 25 anos (35%). As cidades que mais ouviram o disco até agora foram São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza e Curitiba.

E não para por aí! Como parte da turnê de divulgação do disco, a cantora virá ao Brasil para um único show em São Paulo. Fiquem de olho e já aproveitem para continuar no aquecimento, dando o play no link da Deezer.