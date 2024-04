Com Participação de Kevin o Chris e outros artistas, cantor Jotta R lança EP Visual “Deixa Acontece

Alto contraste

Esquece o Que a Gente Viveu”, “Quantas Histórias”, “Fica Comigo Amor” e “Uma Noite de Crime”, foram algumas das canções escolhidas pelo cantor Jotta R para fazerem parte do seu primeiro EP, que começa a ser lançado nesta quinta-feira, 28 de março, com a faixa título “Deixa Acontecer”

Créditos: Rapha Urjais

O single, que será posto em rotação também na versão clipe, é uma prévia do projeto, com participações especiais de nomes como Kevin O Chris, Lima e Prin$e. Ao todo, serão cinco músicas interligadas que nos levam a uma jornada audiovisual que transborda estilo e substância, uma aventura pop emoldurada com Afrobeat, R&B, Reggaeton, mulheres bonitas e muito poder, disponível O EP Visual estará disponível nas plataformas digitais logo em seguida, a partir de 11 de abril.

E embora as músicas tenham um estilo distinto, estão de alguma forma interconectadas, trazendo uma interessante sequência de audiovisuais, que serão lançados de forma individual nas próximas semanas.

“Esse projeto tem um significado muito forte e importante pra mim, porque como eu vim do R&B tenho muita melodia e um perfil de músicas para sentir. Essa é uma vibe, que eu gosto muito, inclusive! Mas nesse EP saio um pouco da minha ‘Zona de Conforto’, fazendo uma mistura desse meu estilo, com uma batida, que é o reggaeton junto com o afrobeat, o que resultou em algo muito diferente do que costumamos ver na indústria musical brasileira e que acredito que o público vai gostar muito!”, aposta Jotta R.

A ousadia por trás do projeto, aliás, continua no visual do clipe de “Deixa Acontecer”, que foi ambientado numa Fazenda em Guapimirim, no Rio de Janeiro e faz referência a séries como Narcos e 365 Dias, famosas nas plataformas de streaming. Nas cenas, Jotta R dá vida a um poderoso Mafioso, cercado por seus capangas para uma negociação ilícita em sua propriedade, mas acaba por flagrar o envolvimento de seu cliente com sua mulher.

Depois disso, um clima de suspense se instala no vídeo, deixando um ar de mistério a ser desvendado nos próximos visualizações. O projeto chega como mais uma grande aposta da ADPAR Records, produtora que vem revelando novos talentos da música nos variados segmentos e ritmos musicais.

E assim como Jotta R, apostam nas músicas do EP como grandes promessas de hits. “Estou ansioso! Foram mais ou menos seis meses de trabalho e muita dedicação, então estamos muito confiantes também. É um projeto que provoca o envolvimento, você ouve a música, assiste os clipes e sente vontade de estar ali com a gente e desvendar tudo o que está acontecendo”, conclui.