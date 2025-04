Com participações de João Gomes, Menos é Mais, Gaab e muito mais, Henry Freitas lança álbum Gravado no Rio de Janeiro, ‘Pra Beber e Amar' chega às plataformas nesta quinta (04), à 00h Cartão de Visita|Do R7 01/04/2025 - 17h25 (Atualizado em 01/04/2025 - 17h25 ) twitter

Gravado no Rio de Janeiro, ‘Pra Beber e Amar' chega às plataformas nesta quinta (04), à 00h

O cantor e compositor Henry Freitas se prepara para lançar seu tão aguardado álbum "Pra Beber e Amar", que chega às plataformas digitais nesta quinta (04), à 00h, com 15 faixas, incluindo músicas inéditas e versões forrozeiras de grandes sucessos da música brasileira, como Charlie Brown Jr., Cássia Eller e Sandy & Junior. O álbum conta com a participação de artistas renomados, como João Gomes, Menos é Mais, Gaab, A Vontade (Raí Saia Rodada, Zezo e Luan Estilizado) e Joyce Alane, que contribuíram para tornar o projeto ainda mais especial.

Filmado no Rio de Janeiro, o audiovisual foi registrado em um cenário deslumbrante: a Mansão Alvite, no bairro de Santa Teresa, com uma vista privilegiada da cidade, proporcionando uma atmosfera única para a gravação que aconteceu entre o pôr do sol e a noite.

"Fico extremamente feliz de já poder compartilhar com o público essas músicas. Por mim, já tinha lançado no dia depois da gravação, mas é importante saber respeitar todos os processos. Há tempo pra tudo, e agora é tempo de beber, amar e ouvir muito Henry Freitas. Conto com vocês, pessoal; espero que gostem!", compartilha Henry.

‌



Entre os destaques do álbum, está a inédita “Anjos”, faixa composta por Mari Fernandez, Gabriel BK, Lucas Macenna e Luanzim. A música, a última a entrar no projeto, foi enviada pela própria Mari a Henry, que logo percebeu como a canção se encaixava perfeitamente no conceito do álbum. A parceria entre Henry e Gaab também aparece em “O Café Num Esfriou”, composta pela dupla ao lado de Kadu Martins no mesmo dia em que os artistas se conheceram.

Outra aposta marcante é “179 Dias", uma canção muito pessoal para Henry, que foi composta há 13 anos, quando ele ainda era um adolescente. Nunca antes registrada, ela finalmente ganha vida nesse novo projeto. Já “Sou Dono", regravação do sucesso de Gabriel Diniz, tem uma forte carga emocional, especialmente por ser registrada com o acompanhamento de uma orquestra, fazendo uma linda homenagem ao cantor que tanto inspirou a carreira do HF.

‌



"Pra Beber e Amar" ainda conta com “A Gente é Sucesso”, ao lado do Menos é Mais; “Minha Perdição”, com João Gomes; “Mostra”, feat. Raí Saia Rodada, Zezo e Luan Estilizado; e “Por Enquanto”, junto de Joyce Alane. Este é, sem dúvida, um projeto inovador que traz a energia contagiante de Henry Freitas e reforça sua versatilidade musical. O álbum mistura com perfeição o forró com outros gêneros da música brasileira, criando uma experiência sonora única que promete conquistar o coração dos fãs e marcar um novo capítulo na carreira do artista.

Henry Freitas - Pra Beber e Amar

‌



Lançamento: 4 de abril de 2025

Faixas:

1 - Anjos

2 - Pra Você

3 - Mostra feat Raí Saia Rodada, Zezo e Luan Estilizado

4 - Lara

5 - O Café Num Esfriou - feat. Gaab

6 - 179 Dias

7 - Dizeres

8 - A Gente é Sucesso - feat. Grupo Menos é Mais

9 - Minha Perdição - feat. João Gomes

10 - Sou Dono

11 - Sem Radar

12 - Por Enquanto - feat. Joyce Alane

13 - Delicada

14 - A Nossa Praia

15 - Coração de Papel