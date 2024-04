Com raras apresentações pelo mundo, Eric Prydz desembarca pela primeira vez no Greenvalley O artista fará sua estreia no Club dia 30 de março. Pré-venda exclusiva inicia nesta quarta-feira (28)

Após mais de uma década sonhando em receber Eric Prydz no palco do Greenvalley, chegou o esperado momento do Club proporcionar mais uma noite inesquecível aos fãs, com a presença do lendário DJ e produtor musical sueco. Em sua primeira apresentação no Sul do Brasil, a estreia do artista reconhecido mundialmente ocorre no sábado, 30 de março, a partir das 21 horas.

Prydz é referência e inspiração para alguns dos maiores DJs da atualidade, um nome que ressoa através das gerações de fãs de música eletrônica, conhecido por sua habilidade única em criar experiências sonoras que transcendem o comum. Com uma carreira repleta de sucessos, Eric se destaca não apenas por sua técnica impecável, mas também por sua discografia impressionante, destacam-se entre seus inúmeros sucessos as icônicas faixas "Pjanoo", "Generate", "Call On Me", "Every Day" e, claro, "Opus", hit que tornou-se a trilha sonora do movimento "Together We Rise", simbolizando a resiliência e a reconstrução do Greenvalley após os danos sofridos pelo ciclone-bomba em meio à pandemia.

Com raras apresentações pelo mundo, devido ao seu conhecido medo de voar, a estreia de Eric Prydz no Sul do Brasil torna-se ainda mais especial, uma ocasião única que será um marco histórico para o Greenvalley. A noite promete uma atmosfera mágica com uma lenda viva da música eletrônica mundial, um artista conectado com toda a história do Club.

As vendas exclusivas para cadastrados ocorrem na quarta-feira, 28 de fevereiro, ao meio-dia. Para ter acesso à preferência de compra basta se cadastrar em greenvalleybr.com/eric-prydz para não perder a oportunidade única de presenciar um dos maiores artistas da música eletrônica mundial. O cadastro não garante a disponibilidade de ingressos e nem lotes/valores específicos, mas possibilidade a prioridade de compra devido à grande procura e a limitação dos ingressos disponíveis para essa festa em específico.

Para reservas de mesas e camarotes privados o contato é feito pelo canal exclusivo no WhatsApp (47) 9903-4303.

Sobre o Greenvalley

O Greenvalley, localizado em Camboriú (SC), não é apenas um Club, é uma experiência única, onde pessoas e música formam uma atmosfera perfeita em meio à natureza. Um local onde cada detalhe é pensado para criar um universo de sensações, dignas de um Club que já foi eleito 5 vezes o melhor do mundo, e há 13 se mantém no pódio da premiação feita pela revista britânica DJ Mag. Nele, talentos surgem e retornam, milhares de histórias são contadas e o amor pela música é o elo que une diferentes gerações há mais de 15 anos. Sinta a energia pulsante a cada track e descubra tudo o que o Greenvalley pode ser.

Serviço

Eric Prydz

Data: Sábado, 30 de março de 2024

Horário: Abertura da casa 21h.

Vendas: Cadastre-se através do site greenvalleybr.com/eric-prydz