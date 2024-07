Com referências do Funk e do Trap, Raissa lança “Amores e Desamores”, primeiro EP de sua carreira Seguindo os passos do pai, o saudoso Mr. Catra, a cantora promete servir muito empoderamento feminino ao longo das sete faixas do projeto... Cartão de Visita|Do R7 18/07/2024 - 14h41 (Atualizado em 18/07/2024 - 14h41 ) ‌



Seguindo os passos do pai, o saudoso Mr. Catra, a cantora promete servir muito empoderamento feminino ao longo das sete faixas do projeto, que traz colaboração de produtores como CMK e Chris Beats

“Juízes de Internet”, “Outra Vibe”, “Muito decidida”, “Oi Amor”, “Vai e Volta”, “Te Desejo” e “Vida Vazia” foram as canções escolhidas por Raissa para fazer parte do seu primeiro EP intitulado “Amores e Desamores”. No projeto, a cantora que nasceu em berço de funk alimentada desde cedo com as letras polêmicas ao mesmo tempo que chicletes do seu pai, o saudoso Mr. Catra, serve muito empoderamento feminino. Ao todo serão sete faixas inéditas, que serão postas em rotação nas plataformas digitais a partir de quinta-feira, 18 de julho, conduzindo o público a um emocionante passeio pelo Pop, o Trap, o Rap, o Drill e o Love Song.

“Estamos muito acostumados a separar as coisas sempre em caixas específicas, mas costumo dizer que o meu estilo musical é a música. Não me limito e nunca me limitei... e isso está bem traduzido no meu EP, que chega revelando muito da minha identidade como artista. Além de refletir muito do legado deixado pelo pai para mim, porque, do jeitão dele, sempre foi um cara que deixou a gente se expressar da forma que quiséssemos. E assim, como ele hoje uso a minha arte para me comunicar com o público, que pode esperar neste projeto uma certa sofrência, com uma pitada de empoderamento e muita volta por cima”, adiantou Raissa.

Junto com o EP também será lançado o clipe oficial de “Outra Vibe”, faixa principal, que conta a história de um relacionamento marcado pela infidelidade masculina. E o arrependimento do mesmo, depois de perceber que perdeu a sua “mina”, que já havia dado a volta por cima, restando para ele apenas a fama de “otário” na pista, com descreve a cantora. A música, assim como “Vida Vazia”, conta com a colaboração dos produtores CMK, que também assinam as produções dos principais hits de nomes como Xamã, Orochi, Jhonny MC, entre outros.

“Amores e Desamores”, chega como mais uma grande aposta da Labidad Music e da Val Produções, que, assim como Raissa, apostam nas músicas do EP como grandes promessas de hits. “Estamos todos muito ansiosos. Espero que a galera, principalmente as minas se identifiquem. Porque as faixas, mesmo com todas as situações ruins que trazem, também passam uma visão de mulheres sempre no poder, entendo sobre suas fases e sabendo como se impor em cada uma delas”, conclui Raissa.

As demais canções, que também contam com a produção de Chris Beats, que chega a somar mais de dois milhões de ouvintes mensais e 300 milhões de plays no Spotify colecionando produções de sucessos de artistas como Felipe Ret e Mc Cabelinho, também ganharão clipe lançados mês a mês no YouTube.

Faixa a Faixa

“Juízes de Internet”

Com elementos do Hip Hop, essa faixa é um resumo das outras canções reunidas no EP. Fala sobre a percepção de Raissa à cerca do meio artístico. Sobre o público, sobre estar cansada de falsos relacionamentos. E expõe a opinião da cantora em relação a tudo que já viveu e presenciou.

“Muito Decidida”

Com uma letra bastante empoderada, retrata os sentimento de Raissa, que vê hoje “literalmente muito decidida”, quanto ao momento que está vivendo. A canção também diz muito sobre a dominância da cantora, quando gosta de cara.

“Oi amor”

Traz a triste saga de muitas pessoas, que acabam se apaixonando por alguém infiel.

“Vai e volta”

Bem como o próprio nome já sugere, a faixa passeia pelos chamados relacionamentos “io io”, que vai e volta diversas vezes ocasionando o desgaste da relação.

“Te desejo”

Faixa sensual e empoderada que conta sobre o comportamento um tanto quanto tóxico do homem, que leva sua parceira a querer apenas um lance, sem compromisso.

“Vida vazia”