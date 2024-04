Com reflexões profundas, Nanno lança “Tempo”, primeiro single do novo projeto musical intitulado "Tempo" é uma narrativa emocionante sobre as lutas e triunfos de Nanno, desde a perda de seu pai até sua jornada na música; a faixa...

Alto contraste

A+

A-

"Tempo" é uma narrativa emocionante sobre as lutas e triunfos de Nanno, desde a perda de seu pai até sua jornada na música; a faixa chega nesta sexta-feita, 26

Cria de Volta Redonda, município do Rio de Janeiro, Nanno está pronto para dar o pontapé inicial na sua nova fase. O artista anuncia a chegada do seu novo projeto musical intitulado “MINERIUM Sessions”, trazendo referências às suas essências e as suas origens. O single “Tempo”, que chega nesta sexta-feira, 26 de abril, em todas as plataformas digitais, vem acompanhado de um videoclipe, no Youtube do cantor.

Produzido e arranjado por Ricardo Lopes, produtor musical e arranjador que já trabalhou com grandes artistas, como Cesar Menotti e Fabiano, Paula Fernandes e Ivete Sangalo, é o responsável por "Tempo" que captura a essência das experiências vividas por Nanno.

Acompanhando o lançamento, um videoclipe estará disponível no canal do YouTube do cantor. A parte de imagem e criação de identidade foi cuidadosamente desenvolvida por Carolina Vianna, que assumiu a Direção Geral do projeto, trazendo sua vasta experiência no mercado editorial, publicitário e cinematográfico.

Publicidade

“Tempo” não é apenas uma canção, é uma narrativa emocionante sobre as lutas e triunfos de Nanno, desde a perda de seu pai até sua jornada na música. Em suas próprias palavras, o artista descreve a música como uma representação de "força e esperança", destacando sua determinação em face das adversidades: “‘Tempo’ fala sobre meu pai, sobre os caminhos da música, sobre eu não ter desistido, e sobre fazer tudo de novo se precisar, representa força e esperança, representa atitude e ‘responsa’. Muitos teriam desistido em várias batalhas, mas eu não!”, declara o cantor.

O single é parte integrante do projeto “Industrial”, um álbum que narra a vida de Nanno até o presente momento. Todas as faixas foram escritas pelo próprio cantor em colaboração com outros autores, e são permeadas com influências de ícones da música, como Charlie Brown, MacMiller, ConeCrew e Djavan, que desempenharam papéis significativos em sua jornada musical.