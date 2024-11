Com repertório de temas clássicos do cinema, Banda Sinfônica da Alma faz concerto em Guará Apresentação acontece no dia 18 de outubro (sexta-feira), às 19h30, na Associação Atlética de Guará. Os alunos da Academia serão regidos... Cartão de Visita|Do R7 16/10/2024 - 18h48 (Atualizado em 16/10/2024 - 18h48 ) twitter

Apresentação acontece no dia 18 de outubro (sexta-feira), às 19h30, na Associação Atlética de Guará. Os alunos da Academia serão regidos pelo professor, trombonista e maestro José Matsumoto. O acesso é gratuito

Um passeio musical pelas magias e encantamentos do cinema. Essa é a proposta do concerto que a Banda Sinfônica da Academia Livre de Música e Artes de Ribeirão Preto (Alma) apresenta na Associação Atlética de Guará, cidade onde a instituição mantém um de seus polos de ensino. O espetáculo será dia 18 de outubro (sexta-feira), às 19h30, com entrada gratuita. O acesso será por ordem de chegada até esgotarem os lugares disponíveis no espaço.

O programa, com destaque para filmes clássicos da Disney, promete emocionar o público de todas as idades. Sob a regência do maestro e professor José Mário Cezario Matsumoto, os alunos da Alma executarão sete canções avulsas, entre elas, as dos filmes “A Bela e a Fera”, “Piratas do Caribe”, “Monstros S.A.”, “Carros” e “Harry Potter”; e três blocos temáticos: seleção “Moana”, seleção “Frozen” e seleção Pixar Movie Magic, com temas de “Os Incríveis”, “Carros”, “Ratatouille” e “UP - Espírito de Aventura”.

No total, 38 estudantes compõem a Banda Sinfônica da Alma, que neste concerto tocarão 15 instrumentos de sopro e percussão: trompa, trompete, tuba, trombone, eufônio, flauta, tímpano, caixa, teclado, xilofone, oboé, clarinete, sax alto e tenor, clarone. “Teremos, nesta apresentação, um colorido muito interessante para acompanhar a dinâmica do repertório”, comenta o professor Ladson Mendes, coordenador pedagógico da Academia. O concerto terá ainda cinco músicos convidados: os percussionistas Carolina Raany e Vitor Lyra; e os professores Luiz Fernando Teixeira Junior (percussão), Igor Picchi Toledo (sax soprano) e Paula Naime (flauta e flautim).

A apresentação da Banda é realizada pelo Ministério da Cultura e da Alma. Conta com patrocínios das empresas: Ópera - Usina Alta Mogiana S/A; Sinfonia - NECTA, GSInima Ambient e Cutrale; Suíte - Santa Helena Indústria de Alimentos S/A, Interunion, Tereos e Usina Vertente; Ária - Goiasmaq, Suprir e Grupo Intelli. Conta também com a parceria da Universidade de São Paulo, por meio do Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, e com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Preto.

A banda é um dos cursos da Alma com vagas abertas ao longo do ano, e os interessados podem entrar em contato com a instituição para obter informações sobre como se inscrever. Além da sede em Ribeirão Preto, a escola atua em Guará, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista. Mais informações sobre os cursos e o trabalho da Academia Livre de Música e Artes estão disponíveis em suas redes sociais:

Site: www.almarp.com.br

Facebook: almaribeirao

Instagram: @alma_ribeirao

Serviço

Evento: Concerto da Banda Sinfônica Alma

Data e horário: 18/10 (sexta-feira) | 20h

Local: Associação Atlética de Guará (rua São Miguel, 273)

Acesso: gratuito, por ordem de chegada até esgotarem os assentos

Sobre a Alma

A Alma - Academia Livre de Música e Artes é uma associação privada sem fins lucrativos, com sede em Ribeirão Preto (SP). Começou suas atividades em agosto de 2014, com o objetivo de proporcionar a crianças e adolescentes iniciados em artes, especialmente em música, a possibilidade de aperfeiçoamento técnico, artístico e expressivo. A escola de música e artes conta com o apoio de compositores e arranjadores residentes, garantindo uma produção artístico-pedagógica conectada com o mundo atual. Dessa forma, o papel da Alma é oferecer um meio para que crianças e adolescentes (de quaisquer origens sociais) possam, uma vez iniciados e com bases artísticas fundamentadas, se aperfeiçoarem no sentido do acesso às melhores universidades e orquestras/coros nacionais ou internacionais. Em 2017, a Alma criou o Núcleo de Formação Musical (nível iniciante) nas cidades de São Joaquim da Barra e Guará, nas escolas públicas destas cidades, com o objetivo de preparar crianças para ingressarem no Núcleo de Formação Avançada, em Ribeirão Preto.