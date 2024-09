Com Rodriguinho e Ana Clara, Deu Samba realiza mais uma edição em São Paulo A noite de sábado (31) foi marcada por muito samba, pagode e atrações especiais na Águia de Ouro Cartão de Visita|Do R7 03/09/2024 - 15h02 (Atualizado em 03/09/2024 - 15h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A noite de sábado (31) foi marcada por muito samba, pagode e atrações especiais na Águia de Ouro

O samba dominou a noite paulistana na última edição da festa "Deu Samba", que aconteceu no último sábado (31), retornando à casa Águia de Ouro, após um ano. O evento, já consagrado no calendário musical da cidade, trouxe uma mistura de ritmos, energia e surpresas que fizeram o público cantar e dançar até o amanhecer.

Além da apresentação da banda composta pelos organizadores do evento: Lucas Megale, Leandro Serpa, Gustavo Panfietti e Luiz Favoretto - que carrega o nome da festa -, o público curtiu participações especiais.

Rodriguinho, ex-integrante do grupo "Os Travessos" e ex-BBB, um dos grandes nomes do pagode e destaque da noite, embalou os fãs com seus sucessos e interagiu com a plateia em momentos que deixaram todos com aquele gostinho de nostalgia. Enquanto Ana Clara, revelação do samba, mesclou suas músicas autorais e homenagens aos clássicos do gênero. Os dois convidados também cantaram juntos no palco mais cor de rosa de São Paulo.