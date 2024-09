Com sample de GTA 3, LPT Zlatan lança "Bambambam" Após o sucesso de "Randandan" com Kyan e do single solo "Sujeito de Sorte", o rapper Zlatan mantém sua trajetória em alta com mais... Cartão de Visita|Do R7 03/09/2024 - 23h31 (Atualizado em 03/09/2024 - 23h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Após o sucesso de "Randandan" com Kyan e do single solo "Sujeito de Sorte", o rapper Zlatan mantém sua trajetória em alta com mais um lançamento. A nova faixa do artista, intitulada "Bambambam”, será disponibilizada nesta quinta-feira (29), em todas as plataformas digitais.

Produzido por Wall Hein, o novo single preserva sua assinatura musical, trazendo um sample icônico de GTA 3, que adiciona uma camada nostálgica e urbana a faixa. Com letras que narram suas conquistas e caminhada na música, ele busca conectar sua história pessoal com a de muitos que compartilham das mesmas influências culturais.

A capa da faixa reflete essa fusão de elementos urbanos e referências ao universo dos videogames, destacando a personalidade de Zlatan. Com uma paleta de cores quentes e um tratamento gráfico que retrata o visual da série Grand Theft Auto, a imagem centraliza o artista em uma pose confiante, enquanto veste uma camiseta do seu time de coração, o Corinthians. O fundo com prédios e ruas reforça a conexão com a periferia, enquanto o título "Bambambam" em fonte robusta e com efeitos de jogo sublinha o poder que ele traz para a cena musical atual.