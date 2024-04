Com show dos embaixadores César Menotti e Fabiano, Festa do Peão de Barretos terá lançamento em abri Evento está confirmado para o dia 18 de abril na casa noturna de São Paulo. Ingressos já estão à venda

Alto contraste

A+

A-

O lançamento oficial da 69ª edição da Festa do Peão de Barretos na cidade de São Paulo será marcado por um show especial da dupla César Menotti & Fabiano, no Villa Country, no dia 18 de abril.

Os sertanejos foram nomeados Embaixadores do Rodeio de Barretos 2024 durante a última edição da Festa e prometem uma apresentação exclusiva na casa noturna paulistana para celebrar os preparativos e a contagem regressiva para o evento, que acontece de 15 a 25 de agosto no Parque do Peão em Barretos.

O show de lançamento no Villa Country é uma ação tradicional que ocorre na capital paulista, apresentando as principais novidades da Festa do Peão de Barretos. A abertura da casa ocorre às 20h. Os ingressos do lançamento já estão à venda pelo site ticket360܂com܂br. Mais informações: villacountry܂com܂br

SERVIÇOS: Lançamento da Festa de Barretos 2024 com César Menotti e Fabiano

Data: 18 de abril de 2024 (quinta-feira)

Classificação etária: 18 anos

Local: Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo)

Abertura: 20h

Início: 23h

Ingressos: Pista (1º lote): R$: 50,00 | Camarote Old Parr (1º lote): R$100,00 (inteira e individual) I Camarote Brahma (1º lote): R$350,00 (inteira e individual) I Privativo Old Parr (1º lote): R$1.000,00 I Bistrô Old Parr (1º lote): R$500,00.

Compra de ingressos: Nas bilheterias do Villa Country de quinta a domingo das 20h às 23h, nas bilheterias do Espaço Unimed, de segunda a sábado das 10h às 19h (exceto feriados) ou Online pelo site da Ticket 360 Ticket360 > Eventos > Categoria > Villa Country

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Crédito e Débito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Redeshop. Cheques não são aceitos.

Foto: Com show dos embaixadores César Menotti e Fabiano, Festa do Peão de Barretos terá lançamento em abril, no Villa Country - Crédito: Alisson Demetrio