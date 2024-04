Com três faixas inéditas, Ícaro & Gilmar lançam EP 3 de "Nunca deixe de Sonhar"

Alto contraste

Compilado estreou nas plataformas nesta quinta-feira

Créditos: Marcel Bianchi

Link pré-save: https://links.altafonte.com/ndsvol3

Depois de conquistar mais de 150 milhões de streams em áudio e vídeo com os dois primeiros volumes de ‘Nunca Deixe de Sonhar’, Ícaro & Gilmar elegeram a próxima quinta, 04, para dar sequência aos lançamentos do projeto. “Trocando Defeitos”, “Descarta” e “Solto no Goiás” formam o Vol. 3 do audiovisual, e estreiam nas plataformas de áudio às 21h, enquanto chegam ao YouTube na manhã seguinte, a partir das 10h.

Românticas, as faixas mostram três possíveis fases do relacionamento. Enquanto em ‘Trocando Defeitos’ o eu lírico está no pós término e observando um novo interesse amoroso da ex parceira, que trocou de pessoa mas não de defeitos; ‘Descarta’, por sua vez, conta uma história de algo passageiro, já que o narrador sempre se vê descartado. Já ‘Solto no Goiás’ mostra um namoro que anda com algumas crises e pode acabar a qualquer momento.

“Gratidão eterna a todos que estão fazendo esse projeto ser um grande sucesso! Trabalhamos muito para entregar músicas cada vez melhores e que transmitam a nossa essência e, ao mesmo tempo, seja do gosto do público sertanejo; e parece que tem dado certo. Obrigado, pessoal!”, comenta Ícaro, e Gilmar finaliza: “Não foi fácil chegar até aqui e conquistar grandes números e fãs incrivelmente fiéis, mas tudo valeu a pena. Nós não deixamos de sonhar e queremos transmitir isso para outras pessoas. Sonhos podem sim se tornar realidade, e o nosso está se tornando cada vez mais real, dia após dia, por causa desse carinho e apoio que recebemos. Muito obrigada mesmo! Espero que curtam esse novo volume”.

Registrado em Goiânia em maio de 2023, “Nunca Deixe de Sonhar” tem 16 faixas inéditas em seu setlist, sendo 10 inéditas e participações especiais de Eduardo Costa e Hugo & Guilherme . Envolvidos em todo o audiovisual, desde a escolha do cenário até a proposta do conceito, Ícaro & Gilmar estão em ascensão na música sertaneja, e ultrapassam barreiras cada vez maiores.

Ícaro & Gilmar

Nunca Deixe de Sonhar - Vol. 3

Faixas:

Trocando Defeitos

(Compositores: Flavinho Tinto, Nando Marx, Douglas Mello, Elcio Di Carvalho, Júnior Pepato)

Descarta

(Compositores: Rafael Quadros, Blener Maycon, Matheus Araújo, Humberto Júnior)

Solto no Goiás

(Compositores: Matheus Cott, Allans Luan, William Daniel)

LETRAS:

Trocando Defeitos

Desculpe essa lágrima

Caiu sem eu mandar

Não precisa ter pena de mim

Já que não tem mais amor

Será que tem

Pelo menos um minuto?

Independente

De tudo que a gente viveu

Quero que siga em frente

Com a pessoa que está agora aí no meu lugar

Se entregue,

Se envolva

E ame exageradamente

E daqui algum tempo,

Vai ver que trocou de pessoa

Mas não de defeitos

Vai perceber que ele já não é interessante como antes

E numa manhã de domingo

Pode ser que me encontre

Por aí à toa

De mãos dadas e feliz

Com os defeitos de outra pessoa

Descarta

Quem não presta sempre faz um amor delicioso

E quem presta sempre faz um amorzin sem graça

E por isso que eu vivo deitando meu corpo nessas cama errada

Sai pra lá com essas ideia torta

Eu sei que cê é dos rolo

Cê só quer usar meu corpo

Pra me dá balão de novo

Só não insiste mais um pouco

Não dá em cima de mim de novo

Cê sabe que eu sou mente fraca

Hoje cê me pega pra bobo

Faz amor gostoso

Amanhã cê descarta

Solto no Goiás

Eu não quero ficar solteiro

Mas você não tá me dando outra opção

Me põe pra baixo o tempo inteiro

Logo eu enraivo e caio no mundão

E cê não vai gostar de conhecer essa minha versão

Aaaa

Depois que eu voar, cê não me pega mais

Eu vou dar trabalho solto no Goiás

Bebendo nos barzin ao vivo

E provando o que as goiana faz