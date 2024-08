Comemorando 40 anos de carreira, Zeca Pagodinho se apresenta no Multiplan Hall em Ribeirão Preto O renomado cantor e compositor Zeca Pagodinho traz sua energia contagiante e seu amor pelo samba para o Multiplan Hall, em Ribeirão... Cartão de Visita|Do R7 13/08/2024 - 20h56 (Atualizado em 13/08/2024 - 20h56 ) ‌



O renomado cantor e compositor Zeca Pagodinho traz sua energia contagiante e seu amor pelo samba para o Multiplan Hall, em Ribeirão Preto, no dia 17 de agosto. Com um repertório que inclui clássicos do samba e sucessos recentes, o artista promete uma noite inesquecível para os fãs da música brasileira.

Com 40 anos de carreira, Zeca Pagodinho é um ícone do samba, conhecido por sua habilidade em conectar-se com o público por meio de suas letras autênticas e suas interpretações cheias de emoção. Durante o show, os fãs poderão cantar canções que marcaram gerações, como "Deixa a Vida Me Levar", "Vou Festejar" e "O Mundo é um Moinho".

Além de sua carreira musical, Zeca também é reconhecido por seu compromisso com a preservação e promoção do samba. Ele se tornou um defensor incansável da cultura brasileira, mantendo vivas as tradições do segmento e inspirando novas gerações a se conectarem com suas raízes.

Para o CEO da Tacatinta, empresa que gerencia o Multiplan Hall, a presença do Zeca Pagodinho em Ribeirão Preto significa muito mais que um show.

“Não estamos trazendo o Zeca Pagodinho apenas por ele ser um artista incrível, mas também por compactuar dos mesmos ideias que a gente.Assim como o Multiplan Hall se preocupa com as ações sociais em Ribeirão Preto e região, o Zeca também faz isso no Rio de Janeiro e isso nos une ainda mais em prol da solidariedade mutua pelo nossa comunidade.” Finaliza Romulo

O Show

O espetáculo começa às 21h mas o acesso do público ao Multiplan Hall será liberado a partir das 19:30h. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Multiplan Hall ou pelo site www.ticketmaster.com.br e é aconselhável garantir seu lugar o quanto antes, já que a procura está alta.