Como são os eventos especiais nos hotéis all inclusive? Os hotéis all inclusive oferecem diversos eventos dentro das categorias de alto padrão, alguns dos eventos mais exclusivos acontecem...

Alto contraste

A+

A-

Os hotéis all inclusive oferecem diversos eventos dentro das categorias de alto padrão, alguns dos eventos mais exclusivos acontecem na Riviera Maya

Para encontrar experiências diferentes, os turistas optam cada vez mais por participar de celebrações especiais ao longo do ano em diferentes hotéis. Nestes eventos o diferencial está não só na experiência pensada para satisfazer todas as necessidades dos convidados através do sistema all inclusive, mas na alta qualidade da oferta gastronômica e na particularidade das opções apenas para adultos.

Cultura e gastronomia mexicana

De 15 de julho a 25 de agosto, o Summer Superbia será realizado no UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya, imerso na cultura mexicana, explorando a culinária, a música e a arte da região.

Publicidade

Participarão deste evento cinco chefs premiados dos melhores restaurantes do mundo, DJs, mixologistas especialistas e artistas contemporâneos.

O foco é gerar uma experiência única onde cada detalhe é pensado. No programa, os hóspedes encontrarão um cardápio de pratos excepcionais, mixologia de primeira linha, em um ambiente luxuoso.

Publicidade

Nestas datas, cinco chefs convidados farão as delícias dos comensais graças à sua grande trajetória na indústria culinária. São figuras que têm experiência em restaurantes com estrelas Michelin em todo o mundo e formação em prestigiadas escolas de culinária francesa, além de restaurantes próprios. Estes convidados especiais conferem a experiência um toque diferenciador, elevando a vertente gastronômica.

Rock no Paraíso

Publicidade

De 20 de junho a 19 de agosto, o Summer Like Heaven é comemorado no Hard Rock Hotel Riviera Maya. Este evento acontece no novo setor Heaven, que recebe apenas adultos, com áreas especiais, beach club privativo, acesso aos melhores restaurantes, eventos exclusivos e descontos em spa.

Este evento dá grande enfoque à culinária, recebendo todas as semanas um grande número de chefs convidados e especialistas em cocktails que darão um novo toque a experiência gastronômica dos menus dos restaurantes e bares do complexo dentro da proposta all inclusive.

“No Hard Rock Hotel Riviera Maya uma experiência incrível é oferecida todos os dias, com quartos e espaços comuns que superam qualquer expectativa, e com qualidade superior em alimentos e bebidas. Porém, Summer Like Heaven vem para potencializar esta experiência e proporcionar atividades inesquecíveis aos hóspedes do hotel, como complemento à oferta de um verão lendário no Caribe”, explica Leonel Reyes, diretor corporativo para a América Latina da RCD Hotels.

Acampamentos all inclusive

Embora os eventos acima sejam apenas para adultos, uma nova opção diferente também está sendo oferecida para famílias que buscam emoção e momentos de qualidade juntos. Durante quatro semanas (27 de junho a 15 de agosto), Camp Rockaway é o cenário perfeito no Hard Rock Hotel Riviera Maya que relembra os clássicos acampamentos de verão nesta experiência imersiva. Com uma ampla gama de atividades, desde fogueiras e piqueniques até torneios familiares e gincanas, haverão aventuras para todos os gostos.

Quer se trate de férias em família ou de uma viagem só para adultos, a RCD Hotels oferece aos seus hóspedes o plano ideal para tudo o que procuram, graças à variedade de eventos e propriedades da rede hoteleira, onde tudo é pensado e pensado até ao último detalhe.