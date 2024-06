Conheça o Jardín Escondido, hotel de Francis Ford Coppola em Buenos Aires, Argentina

Alto contraste

Em Palermo Soho, o destino guarda segredos de uma época em que o cineasta viveu na cidade e se apaixonou

Jardín Escondido by Coppola está localizado em Buenos Aires, a vibrante capital da Argentina. Cidade muitas vezes chamada de "A Paris da América Latina", ali podemos encontrar uma mistura elegante de cultura, arquitetura e gastronomia, o que torna a cidade ideal para desfrutar todos os momentos, a qualquer época do ano. O hotel está no coração de Palermo, uma área no centro conhecida como Soho, que oferece uma grande variedade de restaurantes, cafés e boutiques de designers de moda independentes.

O bairro cresceu nos últimos anos tornando-se um dos mais badalados do mundo, porém, ao passar pela porta do Jardín Escondido, o hóspede vai esquecer que está em uma cidade movimentada e irá se sentir no campo, cercado de verde e tranquilidade. O Jardín Escondido é o lugar perfeito para ficar em Buenos Aires e depois descobrir o país, pois a Argentina é um destino com uma vasta diversidade de paisagens naturais, desde as cachoeiras tropicais no norte até as geleiras no sul.

O início

O hotel faz parte da história de Francis Ford Coppola, que passou alguns anos de sua vida neste lugar enquanto escrevia o roteiro e depois filmava “Tetro” em 2009. Coppola ama a Argentina, a cultura, a comida e as tradições. No Jardín Escondido, é possível experimentar uma introdução descontraída ao estilo de vida de Buenos Aires e também ao estilo de vida do diretor de cinema. O Jardín Escondido é a casa de Francis em Buenos Aires quando ele visita a cidade todos os anos, um dos lugares para onde viaja para apreciar bons vinhos, descansar e escrever. Lá, já se hospedaram Al Pacino, Roberto De Niro e tantos outros astros de Hollywood.

Decoração

O Jardín Escondido foi decorado com uma grande variedade de fotografias, móveis históricos, pinturas e esculturas do norte da Argentina, a maioria delas cuidadosamente selecionadas por Francis Ford Coppola e sua mulher, a documentarista, artista e escritora Eleanor Coppola (1936-2024). Juntamente com o mobiliário de design e a decoração com flores frescas, cria-se um ambiente acolhedor e confortável. A sala principal é uma área espaçosa com sofás de couro e tapetes feitos à mão, obras de arte de famosos artistas argentinos e possui uma biblioteca de madeira de 4 metros repleta de obras icônicas, a maioria delas de artistas latino-americanos dedicados a Coppola.

Cada quarto é diferente do outro, alguns deles com acesso direto ao tesouro "escondido" da casa: o incrível jardim. Os três níveis de jardim com diferentes tipos de plantas e flores transportam o visitante para um local especial e proporcionam uma sensação de aconchego, um momento para parar e descansar após um dia inteiro de trabalho ou lazer. Ali, tomar uma taça de um bom vinho ou desfrutar da piscina rodeada de plantas são atividades obrigatórias.

Acomodações

O Jardín Escondido possui 7 suítes distribuídas em diferentes ambientes e andares. A maioria nomeada em homenagem à família Coppola, como a Suíte Francis, a principal da casa e com acesso direto pelo jardim - onde o cineasta dorme durante sua estadia em Buenos Aires. Há também a Suíte Roman, onde o filho de Francis, Roman Coppola, dormia - é a segunda maior da casa e possui uma charmosa varanda. Eleanor e Sofia também têm quartos com seus nomes, assim como dois importantes escritores latino-americanos, Julio Cortázar, o argentino que passou muitos anos em Paris, Cuba e Chile devido ao regime político argentino, e considerado um dos mais originais e escritores inovadores de sua época, e o chileno Roberto Bolaño - um dos personagens de Bolaño em seu livro “Noturno do Chile” inspirou Coppola na criação de um dos personagens do filme “Tetro”.

Amenities e Serviços

No Jardín Escondido, o café da manhã não tem hora para acabar e é servido no quarto se o hóspede desejar. As bebidas disponíveis nas suítes são cortesias assim os cafés selecionados, que podem ser preparados na máquina de café italiana, adquirida pelo próprio Coppola, um grande admirador da bebida. Todos são convidados a visitar a videoteca com os filmes favoritos da família, uma seleção única no mundo, com clássicos da história do cinema escolhidos por Coppola e seus filhos.

O serviço de concierge também se destaca por disponibilizar reservas em restaurantes, shows de tango, passeios, campos de golfe ou campos de pólo, bem como passeios privados em Buenos Aires, uma viagem de um dia a Colônia de Sacramento, no Uruguai, e tantas outras opções que os hóspedes desejarem.

O Jardín Escondido é um oásis de tranquilidade e entretenimento, com a sua piscina rodeada de verde, espaço para o tradicional churrasco argentina, a parrilla, jogos de tabuleiro como xadrez, gamão, póquer de cartas, entre outros, e a sua adega com uma seleção de vinhos de edição limitada.

Mais informações:

https://www. thefamilycoppolahideaways.com/ en/jardin-escondido

https://www.instagram.com/ jardinescondidobycoppola