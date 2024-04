Conheça uma hospedagem exclusiva para quem visita Monte Verde Monte Verde é destino de charme no sudeste brasileiro, muito procurado no inverno, mas que também atrai nas outras estações do ano...

Monte Verde é destino de charme no sudeste brasileiro, muito procurado no inverno, mas que também atrai nas outras estações do ano justamente por não alcançar temperaturas tão elevadas como no restante da região

Visitar Monte Verde é ter a oportunidade de se deslumbrar com a paisagem serrana, que encanta desde a estrada, onde fazendas se descortinam à medida que o caminho avança. Chegando no distrito, que pertence à mineira Camanducaia, o visitante se depara com um centrinho inspirado em arquitetura alpina, com muitas lojinhas e restaurantes para todos os gostos.

Ali é possível fazer um passeio de trenzinho, que leva para alguns pontos turísticos. O destino oferece opções variadas de contato com a natureza, seja num passeio a cavalo, quadriciclo, numa trilha ou com esportes de aventura, como arborismo, tirolesa e escalada. No centro é possível ainda se refrescar com duas atrações congelantes: o bar de gelo e a patinação no gelo.

Com diversas opções de hospedagem, uma mais charmosa e aconchegante que a outra, a pousada Encontro da Pedra se destaca por oferecer uma exclusividade extra aos hóspedes: com apenas duas suítes, o espaço faz os visitantes se sentirem como se estivessem em sua própria casa nas montanhas. Para quem vem de cidades maiores, imagine a delícia de desfrutar da hidromassagem ou de um descanso na rede e receber em seu quarto um café da manhã delicioso sem o barulho e a aglomeração do dia a dia. Ali você vai, no máximo, cruzar com mais uma família de hóspedes, e contar ainda com o atendimento atencioso da equipe da pousada.

Em meio a um belo jardim, o local ganha pontos ainda por oferecer estacionamento gratuito e por estar pertinho do centro, a cerca de 2km da praça do distrito.

Por todos esses motivos a Pousada Encontro da Pedra vem conquistando boas avaliações no Google e caindo ainda mais nos gosto do público.

Mais informações: https://dapedra.tripcombined.com