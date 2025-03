Copacabana Palace anuncia grande reforma Renovação no prédio Anexo vai elevar a experiência dos hóspedes a um novo patamar de sofisticação e inovação Cartão de Visita|Do R7 11/03/2025 - 15h46 (Atualizado em 11/03/2025 - 15h46 ) twitter

Renovação no prédio Anexo vai elevar a experiência dos hóspedes a um novo patamar de sofisticação e inovação

O Copacabana Palace, A Belmond Hotel, anuncia uma extensa reforma em seu prédio Anexo, que passará a se chamar Tower Club, marcando um novo capítulo de sofisticação e experiências ainda mais exclusivas para seus hóspedes. Com início previsto para abril, o projeto assinado pelo arquiteto Ivan Rezende, contempla a renovação completa das instalações do prédio, incluindo suítes, spa, academia e o estrelado restaurante Cipriani.

"Este é o maior investimento feito de uma vez só na história do hotel, um marco significativo para o futuro do Copacabana Palace. O projeto só reafirma nosso compromisso em honrar o passado e inspirar o futuro, sempre procurando oferecer aos nossos hóspedes e clientes experiências incomparáveis”, afirma Ulisses Marreiros, gerente geral do hotel e diretor da Belmond no Brasil. "O Tower Club oferecerá uma nova dimensão de luxo, combinando a elegância atemporal do hotel com um design contemporâneo e inovador.”

A reforma trará uma nova cara e mais amplitude aos quartos, que passarão a somar 68 unidades, com suítes de 70 e 80 metros quadrados, oferecendo flexibilidade para atender hóspedes de longa permanência e famílias. Um novo e luxuoso Spa ocupará dois andares do prédio, enquanto o antigo espaço, no andar térreo, será transformado em um espaço fitness ainda mais amplo, com equipamentos de última geração e foco em bem-estar.

‌



O estrelado restaurante Cipriani será reinventado com um novo design, que complementará o estilo de sua requintada culinária italiana moderna, assinada pelo chef Nello Cassese. A tradicional Library também receberá uma atualização elegante. O novo projeto irá trazer mais brasilidade e exibirá obras de renomados artistas brasileiros como Carybé, Aldemir Martins e Ciro Fernandes.

Piscina e pool bar

‌



A grande reforma trará também uma revitalização para a área da icônica piscina do hotel, incluindo um novo bar. A nova piscina contará com revestimentos e tecnologias de última geração, além de um deck totalmente revitalizado. O terraço superior, com vista para a piscina e praia de Copacabana, receberá também um novo mobiliário e cabanas de relaxamento. Para minimizar os efeitos aos hóspedes e clientes, este processo durará apenas três meses, durante o inverno e baixa temporada, e neste período, o hotel concederá aos hóspedes acesso exclusivo à piscina do sexto andar.

Móveis e objetos do prédio Anexo serão leiloados em evento exclusive

‌



Para marcar o início desta nova fase, o Copacabana Palace realizará um leilão exclusivo, em parceria com o escritório de arte Soraia Cals, dos móveis e objetos que fizeram parte da história do prédio Anexo. Com peças que datam de 2005, os participantes terão a oportunidade de adquirir o conjunto de peças e mobiliário que formam as suítes icônicas localizadas no edifício, com itens que testemunharam momentos icônicos como shows da Madonna e dos Rolling Stones, e os Jogos Pan-americanos de 2007. Uma exposição aberta ao público acontecerá de 11 a 13 de março, permitindo que os interessados conheçam de perto as peças que serão leiloadas no dia 18 de março.

Honrando o passado e inspirando o futuro

Construído em 1948 para atender à crescente demanda de hóspedes, o prédio Anexo do Copacabana Palace tornou-se um marco na história do hotel. O fundador do hotel, Octavio Guinle, decidiu erguer um prédio anexo de 11 andares no local das antigas quadras de tênis, com o objetivo de oferecer apartamentos com quarto e sala, uma inovação para a época. Ao longo dos anos, o Anexo hospedou personalidades nacionais e internacionais ilustres como Jô Soares, Bob Marley, Jorge Benjor, e Freddy Mercury.

A conclusão da reforma está prevista para o segundo semestre de 2026. Durante esse período, o hotel funcionará normalmente, com o edifício principal, além dos restaurantes MEE e Pérgula. Movimentações relacionadas à obra ficarão restritas ao edifício anexo, com entrada independente pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana, o que não atrapalhará o restante da operação do hotel.